Juan Soler celebrará el Día del Padre entre amigos

Hoy 19 de junio, en punto de las 21:00 horas, a través del canal Las Estrellas, se transmitirá el programa especial de “Miembros al aire” bajo el título de “Qué miembros tan padres”, a propósito de los festejos por el Día del Padre.

La velada se transmitirá en vivo y reunirá al elenco actual de conductores con otros más que fueron parte en temporadas pasadas, es el caso de Juan Soler, quien en entrevista para EL INFORMADOR, comparte que el reencuentro será por demás divertido y entrañable.

“Esto será en vivo, vamos a estar reunidos, comiendo, tomando vinito, platicando anécdotas… no es un programa que esté libretado como tal, sino que será lo que va saliendo y lo que vamos sintiendo, será la experiencia de cada uno de nosotros puesta al servicio del público, pero desde una reunión de amigos que nos queremos y que nos respetamos. Entonces es una idea increíble por parte del productor, quien está haciendo un programa único”.

Para Juan fue una grata experiencia participar como conductor del programa anteriormente, incluso recuerda que cuando él formó parte, salieron de gira con la puesta en escena del concepto. “No recuerdo el tiempo, pero fue bastante y me la pasé increíble con el programa y las dinámicas. Me tocó a mí hacer la obra de teatro, nos la pasamos sensacional y el público se la pasó de maravilla, de hecho con el Burro (Van Rankin) me andan correteando a ver si hacemos otra incursión por teatro, que sería muy divertido”.

Reitera que lo que se ve al aire durante el programa es muy real, “es gente divertida, entregada y profesional que tiene muchas cosas para ofrecer, llegar al estudio es un placer, todo el mundo está de buenas, sabes que te vas a juntar con amigos y harás un trabajo profesional, pero de manera relajada”. Además, eso genera que la conexión con el público sea más genuina. “No tener las cosas libretadas, sino que tener una línea de comunicación directa y establecida desde hace muchos años, ayuda muchísimo porque de ahí sale la creatividad, el talento y la autenticidad de cada uno de nosotros”.

Su visión sobre la paternidad

Juan es un papá orgulloso, incluso ya es abuelo, y a lo largo de estos años de disfrutarse esta etapa en su vida, confiesa que no tiene y no ha tenido un concepto prestablecido sobre la paternidad. “No hay una noción de la paternidad, hay un anhelo, un sueño, un deseo, pero la paternidad yo no la tomo como concepto, para mí ésta vino a completarme como hombre, como ser humano, como persona que tiene mucho amor para dar y que lo deposita en sus hijas. Entonces, la paternidad es algo afín a la persona que tiene ese amor desbordado para darle a otro ser humano que sabes que va a depender de ti por mucho tiempo y luego para toda la vida”.

Resalta que ser padre es una obligación que se asume de por vida. “Uno nunca deja de ver a sus hijos como bebés por más edad que tengan. Mi hija de 29 años ya me hizo abuelo y para mí sigue siendo mi bebé”. Finalmente, comparte Juan que vienen dos proyectos de actuación, uno con Netflix y el otro con una cadena de Estados Unidos. “Sigo trabajando, sigo siendo actor, me siguen contratando y sigo protagonizando, qué es un regalo increíble a la edad que tengo. Entonces, tengo una linda carrera que me hace sentir muy orgulloso y que me sigue dando muchas satisfacciones”.