Juan Pablo Medina: El actor anuncia su regreso a la televisión tras su amputación

El actor Juan Pablo Medina tuvo que atravesar momentos difíciles en su vida, luego de que luchó contra una trombosis que estuvo a punto de arrebatarle la vida, pero eso no fue todo, pues perdió una de sus piernas, por lo que llevó un largo proceso de rehabilitación para que poder volver a caminar y retomar su vida.

Tras varios meses de esfuerzos, el actor ha recobrado fuerzas y ahora está motivado para continuar con su trabajo en el mundo de la actuación, por ello anunció su regreso a la televisión en un nuevo proyecto.

"Todo está en la cabeza, tienes que tener una actitud viendo hacia adelante, entendiendo lo que pasó".

"Desafortunadamente no puedo decir qué es, pero estoy muy feliz, porque voy a regresar a trabajar con amigos; no pude haber regresado en mejor proyecto que ese porque hay amigos y me siento tranquilo. Además, la producción me ha tratado increíble", contó a una entrevista que concedió a la empresa "Ottobock México", la encargada de diseñar la prótesis que usa.

Por el momento el actor no dio detalles del nuevo proyecto en el que está trabajando, sin embargo mencionó que ya inició grabaciones y dijo estar emocionado por volver a hacer lo que más ama.

"Empieza una etapa de reinventarte y entender que puedes hacer y qué vas a dejar de hacer. Estoy emocionado es algo increíble", agregó.

Tuvo dudas sobre su futuro

El histrión de 44 años también explicó que, en su momento, llegó a tener dudas sobre su futuro en la actuación, pues creyó que tras el incidente que vivió iba a ser mucho más complicado que recibiera ofertas de trabajo; sin embargo, estaba equivocado.

"Cuando te sucede algo así, automáticamente te vienen muchas preguntas, dudas. Afortunadamente sucedió que sí he tenido propuestas de trabajo, empezando por eso, porque yo pensé que iba a ser complicado", agregó.

Asimismo, reveló que ha encontrado en su familia, sus fans y la gente que lo quiere, el apoyo principal para no dejarse caer y confesó que el gran secreto de su recuperación ha sido el trabajo emocional que ha hecho.

"Todo está en la cabeza, tienes que tener una actitud viendo hacia adelante, entendiendo lo que pasó. Yo llevo tiempo con especialistas y psicólogos, y he estado trabajando mucho porque es algo que no puedes bloquear. Una vez que entiendes eso, la única manera es agarrarte de lo que tienes y trabar todo el día, todos los días", finalizó.