Juan Magán, un español muy latino

Siempre dispuesto a los cambios es como Juan Magán avanza en su propuesta sonora. El cantante español, que ha revolucionado el electrónico urbano, no se confía del éxito que también lo catapulta como uno de los líderes en las plataformas digitales y para mantenerse en gusto del público opta por canciones que muestren su instinto de transformación pero que a la vez conserve su esencia hispánica.

Con la llegada de “Usted”, su más reciente sencillo, Juan Magán hace mancuerna con La Mala Rodríguez con una canción divertida en la que expone las visiones desamorosas de las relaciones sentimentales bajo un ritmo fresco y bastante bailable.

Juan Magán señala que si bien sus canciones siempre han tenido un impacto musical inmediato, invitar a La Mala Rodríguez fue una idea que pensó bastante tratando de encontrar un sonido que permitiera a los dos artistas explotar su estilo pero también unificarse en un solo ritmo.

“Me daba un poco de miedo proponérselo por lo purista que a veces son los artistas urbanos en español, pero La Mala es una persona muy amplia y entendió rápidamente el concepto de esta canción y el resultado me encantó, estoy feliz”, explica Juan Magán al destacar que la idea de la canción era que entre los dos cantantes se diera la réplica entre cada estrofa.

“La idea era que ambos pudiéramos reprocharnos, es una pareja que ha cometido errores, queríamos que ambos luciéramos, así es en la vida”, detalla el intérprete español al señalar ese compromiso con sus fans para ofrecer contenido diferente en cada producción pero siempre respetando el estilo que ha caracterizado al cantante de “Si no te quisiera”.

“Siempre he sido inquieto, trato de buscar canciones que me digan algo, que me motiven a seguir divirtiéndome en mi trabajo. Hago cosas que me gusta hacer, cosas que no me den pena, eso no forma parte de mi identidad, busco cosas que tengan mi esencia para que cuando las presente siempre lo haga con orgullo”.

Su trayectoria lo respalda

Juan Magán señala que el respaldo de su trayectoria no solo radica en el apoyo del público, pues a industria musical en España también se ha fortalecido para poder de las fronteras ibéricas para demostrar que el talento en español sigue siendo un detonante de entrenamiento en todo el mundo después de las crisis económicas que han pegado duro al país.

“En España, a nivel nacional, siempre ha habido una trayectoria muy fuerte en el pop, por fin se han roto las barreras de prejuicios que había en cuanto a la música latina y urbana, muchos artistas se están adentrando a estos géneros y eso está dando frutos. La gente antes no se atrevía y ahora sí, al igual que en Puerto Rico o Colombia, que siempre eran relacionados a la música más tradicional o folclórica”.

Aunque la música urbana ha tenido etapas de bastante polémica por su contenido, Juan Magán puntualiza que más allá de las propuestas para lograr el éxito, el artista debe tener aun ese interés para que su música sea una válvula de escape de los momentos de violencia o tragedia que sacuden al mundo.

“La música es para disfrutar o bailar y ahora con todo lo que estamos viviendo, se agradece que la gente lo valore así, que te escriban o que te digan que con tu música les arreglas el día, que les generas ilusión, yo siempre he tratado de hacer eso”.