¿Juan Gabriel estaba enamorado de Julión Álvarez? Esto responde el cantante

A seis años de la muerte de Juan Gabriel, se sigue hablando de los detalles y secretos que rodeaban su vida. Recientemente, en programas mexicanos de la farándula se ha comentado que el "divo de Juárez" murió enamorado de Julión Álvarez.

UNA CARRERA EN CONJUNTO

Juanga y Julión trabajaron juntos en 2015, meses antes de la muerte del intérprete de "Amor eterno". Grabaron juntos el video del tema "La Frontera", en el que ambos se divirtieron mucho cantando, bromeando y sacando sus mejores pasos de baile.

En su momento, Julión confesó que haber sido considerado por Juan Gabriel para cantar juntos en su disco de duetos, había sido todo un orgullo y un sueño hecho realidad, pues creció escuchando su música.

El video, en el que también participa J Balvin, cuenta con más de 182 millones de vistas, y los cibernautas coinciden en lo acertado que fue Juanga para escoger a Julión para que lo acompañara a interpretar este tema.

¿SÍ ESTABA ENAMORADO "JUANGA?

Las versiones de que Juan Gabriel estaba enamorado de Julión llegaron a oídos del nacido en Chiapas, quien se mostró sorprendido y lo tomó con humor.

"No, no, no no… mis respetos, y más para quien ya no está, oiga"

Por cinco años, Julión Álvarez no pudo pisar EU por supuestos nexos con el narco, lo cual no solamente lo alejó de ese país, sino de sus cuentas oficiales en redes sociales, pues eran manejadas desde allá.

Hace unas semanas, el Departamento de Tesoro confirmó que el cantante estaba libre de toda acusación, así que se encuentra recuperando el tiempo perdido y retomando shows, así como planeando presentaciones en Estados Unidos; en medio de esto, la pregunta sobre Juan Gabriel sorprendió y puso nervioso a la voz de "Te hubieras ido antes".

Para "Ventaneando", Julión reaccionó con una carcajada y con unas breves palabras.

"No, no, no no… mis respetos, y más para quien ya no está, oiga", expresó.

JM