Josh Peck desempolva vieja pelea con Drake Bell

La amistad entre Drake Bell y Josh Peck vuelve a estar entre dicho, ahora que la estrella de la serie "How I Met Your Father" realizó nuevas declaraciones respecto a su altercado en 2017, cuando Drake no fue invitado a su boda con Paige O’Brien.

"Me voy a casar esa noche y veo estos mensajes de texto de él, como maldiciéndome, viniendo por mí. En la noche de mi boda... no me preocupo por mí, como sea, firmé para ser una persona pública, pero aquí está mi esposa, que está siendo destrozada en internet y yo digo, ella es privada y se acaba de casar", contó Josh en el podcast "BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards".

Peck explicó que su coprotagonista en la serie de Nickelodeon no fue invitado a su boda, la cual fue muy íntima y con las personas más cercanas a su esposa y él, porque tenía alrededor de una década que no tenía contacto con Drake, por eso le sorprendió la serie de tuits con los cuales Bell se quejó por no haber sido requerido para tal ocasión, lo que a su vez provocó que fuera atacado por los fans del cantante.

Un par de meses después los actores coincidieron en los VMA's y aclararon el malentendido, de ese momento existe una foto de los dos abrazados; no sin antes Josh le hiciera una petición: "Me acerco a él, y esto podría ser lo más Soprano que he hecho, lo miro y digo: ‘Ve a disculparte con mi esposa ahora mismo'''.

Peck aseguró que Drake dijo simplemente "ok" y se dirigió a Paige O’Brien, "lo veo hacer toda esta actuación de cinco minutos de una disculpa y yo estaba como: ‘Ve a disculparte con mi esposa o algo malo va a pasar''', dijo Josh y aseguró que no volvieron a coincidir.

Pero estas declaraciones no fueron pasadas por alto por Drake y su esposa Janet, quienes estrenaron su podcast Drake & Janet el día de hoy, y en el cual ella abordó la situación, diciendo que ella fue testigo del encuentro entre ellos durante los VMA's y Josh en ningún momento fue rudo con su esposo, al contrario, le pidió amablemente que se disculpara con Paige.

Según Janet, Drake se disculpó con Paige porque Josh "amablemente" se lo pidió.

"Dijiste: '¿Podrías disculparte con mi esposa?' Y Drake dijo: Absolutamente. Y lo hizo, y fue genial". Continuó: "Y de hecho salimos después de eso, varias veces. Hemos hablado varias veces desde entonces. Entonces, eres un maldito mentiroso. Un maldito mentiroso, Josh".

Minutos después, Janet borró el video de sus historias de Instagram donde recuerda ese momento y donde además señaló que era mentira que las parejas no se volvieran a encontrar.

MQ