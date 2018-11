Joselo Rangel arropa a "Los desesperados"

La fama y la buena suerte no siempre van de la mano, no al menos para “Los desesperados”, la banda mexicana de rock que, disfrutando de las mieles del éxito se enfrenta a la incertidumbre de no saber si el meteorito que se aproxima al planeta terminará con sus sueños de ser los mejores músicos de la historia.

Bajo este planteamiento es como el músico, Joselo Rangel, presenta a “Los desesperados”, su nueva banda rock creada para dar paso a su primera novela (Editorial Planeta) en la que, sin reflejar anécdotas propias ni ajenas, el integrante de Café Tacvba, muestra desde su perspectiva los retos, miedos y confrontaciones que una amateur banda rockera enfrenta para sobresalir en la competida industria musical.

“Lo que cuento en esta novela no le sucedió a nadie, no son anécdotas que alguien me contara o que yo las viviera, todo es ficción. De alguna manera reflejo el ambiente en el que me he desarrollado, bandas que he conocido, pero de otra manera también me parezco un poco a todos, porque salen de mí. La ficción es muy extraña, descubro lo que estoy escribiendo, me estoy conociendo”.

Aunque es su debut como novelista, Joselo Rangel señala que “Los desesperados” surgen de cuentos que comenzó a plantear individualmente con cada uno de los integrantes de esta banda ficticia, sin darse cuenta del universo que surgía teniendo a “Chalo”, “Roto” y “Teto”, como protagonistas de esta historia situada en México y sus escenarios underground.

“No tenía intenciones de escribir una novela, quería un cuento y tenía una idea detonadora, pero el cuento se convirtió en el primer capítulo de la novela de una banda de rock que va a un ‘table dance’ en Guadalajara un día antes de su tocada, una de las bailarinas se parece mucho a la novia del vocalista y eso genera toda una serie de situaciones en la banda”.

La experiencia de aventurarse por primera vez en la novela viene acompañada también de que este debut signifique lo mismo para un primerizo lector que, a través de la propuesta literaria de Joselo, tenga una ventana abierta hacia la literatura y se quede como un hábito para toda la vida.

“Me da gusto que pudieran tener esta suerte, a diferencia que a mí me dieron a leer ‘La Ilíada’ a los 10 años, libros que no tenían que ver conmigo y mi realidad, a veces quieren que leas el ‘Quijote’ cuando tienes 14 años. Hay gente que tuvo la suerte de empezar a leer con José Agustín y así te das cuenta también que la literatura no es pesada, ni aburrida, que puede ser algo divertido”.

Alista festejo

Ante el anuncio que Café Tacvba hizo sobre la grabación de un disco Unplugged para MTV, Joselo Rangel revela que a la par de los ensayos que emprenderá junto a Rubén Albarrán, Meme y Enrique Rangel, para realizar el concierto que se suma a los 30 años de la banda a principios de 2019, él trabaja en lo que será su segunda novela.

“Tenemos un último concierto este año en Puebla y desde diciembre ya estaremos encerrados en el estudio casero que tenemos para que el Unplugged se haga en los primeros meses de 2019 y vea la luz a mediados del año; en 2019 cumplimos 30 años como banda y es buen momento para celebrar”.