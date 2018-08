José Meyer, del rock tapatío al folk americano

El grueso de la población musical conoce a José Meyer Ibarra por ser el vocalista de la banda tapatía de rock Thermo; sin embargo, desde el 2011, paralelamente, ha emprendido su carrera como solista al lado de sus ‘Bravos de Occidente’.

Afable, como él se caracteriza, toma la llamada de esta casa editorial para hablar con motivo de su próxima presentación que se realizará el lunes 20 de agosto en el Teatro Alarife Martin Casillas (Avenida Fray Antonio Alcalde 44270).

“Debido a la pausa musical que tuve en Thermo, decidí hacer carrera musical solo. Desde el principio he estado con los mismos músicos, sólo que apenas hace tres o cuatro años decidimos bautizarlo formalmente. Cuando voy a un show en formato acústico, me presento sólo como José Meyer, pero cuando voy con toda la banda, en los shows más grandes vamos como José Meyer Ibarra y los Bravos de Occidente”.

El proyecto lo completa su amigo de toda la vida Erick Torres, guitarra; Carlos Moreno, guitarra; Cristina Jauregui, violín; Alex Navarro, batería, y Jacobo Alvarado en el bajo. Cuentan ya con dos discos “Las Causas Nobles” (2013) y “Postales” (2017), cuyo sonido es mucho más melódico con armonías propias del folk clásico, country y rock-pop.

“Siempre se me ha relacionado en la escena del punk y el rock, lo disfruto mucho y es la razón por la que estoy aquí, pero francamente siempre me llamaban la atención géneros como el bolero, el son, el country, la texana, la música americana, la que está del lado de Oklahoma; de Tennessee y en este intermedio me di la oportunidad de experimentar y entrar en este mundo que es totalmente nuevo y que tenía la espinita de incursionar y ha sido satisfactorio”.

Activamente responsable

Músico y compositor de convicción, urbanista y de Ciencias Políticas de formación, Meyer siempre ha estado inmerso en su entorno y ha manifestado su sentir en cuanto a política y sociedad en general por medio de la música y con los Bravos no ha sido la excepción. “Intento involucrarme en movimientos sociales, soy ente activo en causas que sea necesario sumarnos, eso como ciudadano, pero también como músico creo que tenemos una responsabilidad social importante para que a través de la música creemos referentes sonoros que ayuden a generar conciencia, debates e intercambios de ideas... Mis letras lo han intentado, al menos en pequeños fragmentos de las canciones, por ejemplo, el primer disco ‘Las causas nobles’, justo por eso se nombró así. Ahí hay una canción de nombre ‘Hijos de la libertad’, que habla de las movilizaciones del 2012 y trata de involucrar a las personas en la concientización social y política, mientras que en el segundo material, está ‘Las caras largas’ cuya letra aborda la matanza de Ayotzinapa”.

¿Cuál es el futuro de Thermo?

Hace un par de semanas la agrupación se presentó en el marco del festival GDL Joven, teniendo un show como hace mucho no lo hacían, en pleno corazón de Guadalajara. “Teníamos un buen rato sin estar tocando de esa forma, en el centro de la ciudad y la respuesta fue muy buena, vimos caras conocidas que desde el primer momento han estado con nosotros”.

El año pasado, lanzaron su tercer LP, “Ancestros”, que se encuentra en momento agónico de promoción. “El material prácticamente ya está en la fase final, la banda sigue, pero por ahora no hay planes de nuevo disco, lo que sí es que tenemos en puerta nuestra presentación en el festival Force Fest”. En el evento del 6 y 7 de octubre a celebrarse en el Campo de golf de Teotihuacán, compartirán escenario con más de 100 agrupaciones, entre las que destacan Slayer, System of a down, Rob Zombie y Lamb of god.

ASISTE

José Meyer Ibarra y Los Bravos de Occidente se presenta el 20 de agosto en el Teatro Alarife Martín Casillas a las 20:00 horas. Entrada libre.