Jos Canela regresa a los escenarios con su "Wow Tour"

Con las riendas de su propuesta musical en las manos y decidido a conquistar el pop mexicano marcando un nuevo concepto en el R&B y el flow urbano, el cantautor Jos Canela está ante un nuevo reto musical tras debutar en los escenarios con su proyecto solista, luego de dos años de reestructurar su carrera al finalizar su etapa como integrante de la extinta boyband CD9.

Con la idea de estrenar su primer álbum en solitario antes de finalizar este 2022, Jos Canela dio inicio a su “Wow Tour” teniendo como primer escenario al Lunario del Auditorio Nacional, recinto que tan solo fue la punta de lanza para una ruta que lo acercará nuevamente con su público tapatío el próximo 2 de julio en el foro C3 Stage.

“Ha sido una locura todo lo que he estado viviendo, el empezar una gira ahora en solitario, que la gente ha respondido en el Lunario del Auditorio Nacional con un show sold-out, en Monterrey también fue un éxito. El hecho de ir lento, pero seguro, me hace bien, ahora vengo a Guadalajara y es emocionante”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Jos Canela señala que evidentemente Guadalajara tenía que estar entre las primeras ciudades para presentar su proyecto solista, al recordar el gran respaldo que por años los tapatíos le han brindado en su anterior etapa sonora, por lo que decidió que aquí será donde estrene dos canciones inéditas que darán más pistas del concepto que prepara para su disco debut.

“El pop me ayuda a explorar géneros a los que no estoy acostumbrado, que los consumo y escucho, pero que nunca los había hecho. Estoy tratando de llevar el R&B, el funk y el soul a mi pop, estoy haciendo esos experimentos y suena muy cool, es muy yo, es la esencia de lo que me gusta escuchar. En Guadalajara voy a tocar dos canciones nuevas que no han escuchado, también hay más sorpresas”.

Tras estrenar recientemente su colaboración “Relajao” con Kid Pistola, Jos Canela no descarta sumar más duetos a sus próximas producciones, al revelar que apostaría por una voz femenina teniendo como referencia a exponentes como Danna Paola o Sofía Reyes, con quienes anhela trabajar a futuro ya sea en un estudio de grabación o compartiendo micrófono en un escenario.

De cara a la vulnerabilidad

Ante los desafíos que implicó comenzar su carrera como solista sin imaginar que se detonaría la pandemia y tendría que postergar algunos planes, Jos Canela charla sobre otros retos personales que fueron clave para establecer su futuro musical, luego de compartir a su público el emotivo video “JC Diaries: Ciclos”, en una especie de documental biográfico difundido en su canal de YouTube, donde confesó el bache emocional que vivió y lo obligó a poner pausa en sus planes para priorizar su salud mental ante una severa crisis y desgaste que evitó reconocer públicamente.

“Hay momentos donde la cabeza se satura de lo que nos pasan día tras día, la mente se cansa. El no darle espacio a tu tranquilidad y no darle chance a tu salud mental puede ser peor, ese fue mi caso. Mientras estuve en la banda fueron muchas las que pasaron, nunca me di tiempo para mí, nunca di un paso atrás, por eso me pasó eso, tuve una crisis y no lo aceptaba, ahora lo acepto, es algo que pasa, que es completamente normal. No hay nada mejor que dejar salir las emociones, eso fue lo que hice”.

Toma Nota

Agéndalo

Show “Wow Tour” de Jos Canela el 2 de julio en el C3 Stage, de Guadalajara, a las 20:00 horas.