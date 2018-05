Jorja Smith lanza su nuevo sencillo "Feb 3rd"

La cantante británica Jorja Smith anunció su cuarta fecha de conciertos en Reino Unido, al tiempo de presentar "Feb 3rd", cuarto sencillo de su álbum debut "Lost & found", a estrenarse a nivel mundial el 8 de junio próximo.

Resultado de sus últimos dos años de trabajo, la placa musical abarca una serie de temas personales que la artista logra hilar de forma inigualable.

El álbum incluye los sencillos anteriormente lanzados: "Teenage fantasy", "Where did I go?" y "Blue lights", canción que cuenta con un video cautivador que representa un poco de la vida cotidiana de hombres originarios de poblados de Reino Unido.

Con sólo dos años de trayectoria musical, Smith ha destacado por su carisma jovial, narrativa idiosincrática y opiniones bien fundamentadas. Cuenta con un BRIT Award, millones de streams y 10 portadas en revistas.

Apoyó a Bruno Mars en su gira por Estados Unidos en 2017, colaboró con Drake (More life) y coescribió "I am", su sencillo número uno como solista y parte del "soundtrack" de "Black panther".

Este 2018 ganó el premio BRITS Critics' Choice y continuó trabajando con su sencillo "Let me down", que cuenta con la participación del rapero británico MC Stormzy.

Tras concluir su tercera gira por Reino Unido, anunció que dará inició a la cuarta en octubre de este año.

