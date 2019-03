Jorge Salinas se declara un "Un poquito tuyo"

De lunes a viernes en punto de las 19:30 horas, a través de Imagen Televisión, se transmite la telenovela “Un poquito tuyo”, protagonizada por Marjorie de Sousa, Lorena Herrera, Raúl Coronado y Jorge Salinas. Es precisamente Salinas quien comparte en entrevista que este proyecto decidió tomarlo porque es un melodrama que voltea a ver de nuevo las historias familiares y los valores, pero con el ingrediente de la comedia, todo a través de una perspectiva más real, como la vida misma.

En la trama, Jorge es “Antonio Solano”, un padre de familia exitoso que se esfuerza para que a su familia no le falte nada, mientras que ellos no hacen más que gastar el dinero en frivolidades. “Me he sentido lleno de vida porque tengo hijos también, así que en ocasiones me veo reflejado sobre cómo uno siempre quiere cubrir las necesidades económicas de los niños, y te esfuerzas en trabajar bastante para que no les falte nada, pero también te das cuenta que te estás equivocando porque en ocasiones omitimos, o damos por segundo lugar el hecho de los valores, que se los puedes mencionar, pero no das una continuidad y cuando ya tienes hijos adolescentes ya no puedes volver en el tiempo, te das cuenta si lo hiciste mal o no como padre, porque la educación es en la casa, la cultura y los conocimientos son en la escuela”.

“Afortunadamente la historia ha sido muy bien aceptada por el público y no quisimos dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Perla Tapatía el apoyo que nos dan y decirles que ‘gracias’ a la gente que gusta de nuevas cosas, es que ahora Imagen Televisión está apostando por una teleserie ágil, más humana, aunque es una historia ficticia está más apegada a la realidad, es muy ligera, llena de comedia y lágrimas porque así es la vida, pero con actuaciones frescas”.

Destaca Jorge que la manera de contarse las historias está cambiando. “En lo personal lo que me gusta es actuar y lo que me quite de mi realidad será la actuación. Lo que buscamos con esta teleserie en especial es hacerla más dinámica, menos repetitiva. En los proyectos de hace algunos años, las televisoras optaban por melodramas maravillosos, que a mí me encantaba hacer también, pero repetías mucho porque eran informativos, tú te enterabas de lo que sucedía un lunes y el viernes te volvían a repetir la información para que no perdieras el hilo de las cosas. Pero aquí hacemos las cosas más rápidas para ver cómo evolucionan, pero sí puedes ver el contenido después en la página web de Imagen Televisión”.

Sobre el elenco, subraya que se reunió un reparto plural desde distintas áreas del entretenimiento como el cine, el teatro y la televisión. “Me siento como ‘pez en el agua’, estoy contento con el equipo de trabajo, gente que está acostumbrada a darle más agilidad y movimiento a las escenas, siempre con nuevas propuestas. Espero que la gente también lo disfrute”.

¿“Sexo, pudor y lágrimas” 20 años después?

Después de “Mi pequeño gran hombre”, la última película que ha estrenado Jorge, comparte que tiene un par de ofertas, una de ellas es con el productor de esta cinta, “se está cocinando bastante bien ya el segundo tratamiento de ‘Sexo pudor y lágrimas’ 20 años después y yo creo que una preproducción podría ser en octubre de este año”. De ser así, sería una noticia muy importante porque esta película marcó a toda una generación.

“Me parece que sí, fue una historia de yuppies formidable, el reflejo de una sociedad carente de las emociones. Yo creo que ahora tenemos otro tipo de situaciones e inquietudes con los millennials, será muy interesante la forma cómo se haga este guion, porque no puedes solamente irte con los personajes sobre lo que vivieron hace 20 años, sino cómo viven ahora y cómo se adaptan a esta nueva sociedad”.

La emoción de cambiar “de casa”

Sobre trabajar en Imagen, Jorge Salinas destaca que siempre estuvo muy a gusto en Televisa y lo que lo movió a llegar a otra televisora fue justo el proyecto de “Un poquito tuyo”: “A mí me han tratado muy bien, de la misma manera en la que Televisa me trató desde hace 28 años. Me parece que si estás cumpliendo con tu obligación, que es para lo que se te contrató, siempre vas a tener un resultado positivo”.

“Aquí la opción que tomé fue la trama, yo trabajo en función de las historias y ésta me pareció excepcional, no podía dejarla pasar. Uno tiene que hacer sacrificios siempre y evidentemente hay consecuencias por cada decisión que se toma, y para mi fortuna, las consecuencias han sido positivas hasta el momento, espero que así sigan siendo y entre más crezca la competencia el público se verá más beneficiado”.