Jorge Salinas graba testimonio para 20 aniversario de "Amores perros"

El actor mexicano Jorge Salinas, reveló que grabó su testimonio para celebrar el 20 aniversario de la filmación de la cinta Amores perros, que se festejará con una serie de actividades, que se llevarán a cabo en agosto próximo.

"Grabé algunas cosas, me fotografiaron también para otras, incluso me entrevistaron. No sé qué van a hacer con ese material, pero sí serán celebrados los 20 años. Amores perros junto con Sexo, pudor y lágrimas, fueron un parteaguas del cine nacional", destacó en entrevista con Notimex.

En Amores perros, Jorge Salinas fue dirigido por Alejandro González Iñárritu, ganador de cinco premios Oscar. Al lado de personalidades como Gael García Bernal, Adriana Barraza y Vanessa Bauche, Salinas interpretó a "Luis Miranda Solares", a quien pretende asesinar "El Chivo" (Emilio Echevarría).

"Fue mi segunda película, después de diez años que venía tocando la puerta. Primero me topé con Toño Serrano, quien me dio la oportunidad de hacer Sexo, pudor y lágrimas (1999). Después, el señor Iñárritu me permite estar con él en Amores perros", recordó.

En aquel entonces, dijo, "el mundo era eso, realmente me sentía muy orgulloso de que en el cine había apertura para los actores que se habían hecho en la televisión. Creo que a partir de entonces funcionó y sigue funcionado".

Actualmente, Jorge Salinas estelariza la telenovela Te doy la vida, al lado de Erika Buenfil, José Ron y Eva Cedeño. Se estrenará en marzo próximo. Después de Amores perros, participó en La hija del caníbal (2003), La otra familia (2011), y Labios rojos (2011), entre otras.

