A varios días de salir eliminado de “La Casa de los Famosos México”, el español Jorge Losa, comienza a asimilar todo el fenómeno que es este reality. Y ahora mismo está aprovechando todo el furor para lanzar su canción viral “Pégate Pa’ Mí”, la cual dio a conocer al interior de la casa y que hasta versiones en regional mexicano tiene, como la que hizo el joven músico Oscar Amaya.

En entrevista con EL INFORMADOR, comparte Jorge que su propia versión la lanzará este miércoles bajo los acordes de un reggaetón dembow. “Esto es una locura. Ya me puse las pilas ultra rápido, quiero que sepan que (la canción) ya está graba y que ya está el video oficial, todo está armado ya. El miércoles lanzamos la rola. Nunca me lo imaginé, le agradezco mucho al público. Gran clave de que esto se viralizara es que se tomó por la parte de la comedia y lo agradezco eternamente”.

Jorge entiende que si algo tiene éxito en redes, es porque el vehículo para llegar a ello es la comedia. “Entonces, qué bonito que lo llevaran hacia ese lado. Me encantaron todos los Tik Toks que he visto, saliendo Ferka me enseñó todos los videos y estábamos muriéndonos de la risa”.

Su manager fue quien lo instó a que lanzara ya el tema completo, de hecho ya tiene registrada la letra en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). También compartió que hará una colaboración con Oscar Amaya, grabando en regional mexicano, este joven y su grupo hicieron su propia versión del tema antes de que Jorge saliera eliminado de “La Casa de los Famosos México”.

“Ya tenemos preparado el feautiring con estos muchos de Ensenada que la hicieron en regional. Si Dios quiere vamos a grabar el video oficial en Mazatlán. Para mí será un honor, se lo debo al ´público y pues vamos a disfrutar hasta donde llegue este viaje exprés”. Comparte que no hay ningún tema con los derechos de autor, porque su manager se puso en contacto con el de ellos. “Más bien les agradecimos mucho, fueron súper cordiales y súper bueno gente”. Ellos también complementaron la letra para poder armarla y lanzarla con los acordes del regional, pero respetando que es un cover, puesto que el autor original es Jorge.

Señala que la magia del tema cautivó hasta Natalia Jiménez y ahora estos chicos le abrirán uno de sus conciertos a la española el próximo 26 de agosto en el Auditorio Pabellón M en Monterrey, Nuevo León. “Creo que hay un lugar para todos en la industria, creo que todos cabemos, por eso estoy llegando a un acuerdo tan bonito con ellos”.

Sin envidias

Los efectos colaterales que ha causado “La Casa de los Famosos México” han sido muy positivos para la mayoría de los integrantes. “Está muy bonito todo esto alterno que está pasando. A veces la gente se enfoca en las cosas negativas, pero en realidad esto deja más cosas positivas”.

Señala que aunque siempre hay competencia en cada lugar o profesión, él prefiere apoyar. “Mis amigos pueden dar fe, muchos de ellos han llegado y me han pedido ayuda”, para dirigirlos con las personas que él considera los pueden impulsar, como los directores de casting, “si de repente tienes tropiezos en tu carrera y puedo quitarte cinco de ellos, pues va, porque yo los viví, para eso es la vida y nadie le quita nada a nadie, porque como lo hice ahí dentro (en el reality),me enfoco en mi carrera y mi objetivo, sobre cómo le haré para llegar a eso que quiero, no me enfocó en cómo le pongo el pide al de al de al lado o cómo intento disuadirlo o hacerle una trampa para que él no gane, la clave está en enfocarte en lo que tienes que hacer tú para llegar a dónde quieres y no mires al de al lado, porque el de al lado tiene su carrera y su proceso diferente al tuyo”.

¿Fue el protegido de “La Casa de los Famosos México”?

Expresa Jorge que durante su estadía en el reality show, fue su espíritu competitivo y su rendimiento físico los que lo llevaron a permanecer por tantas semanas en el programa. Su interés primordial es la actuación, pero encontró en los programas de competencia una puerta importante para alcanzar su objetivo de acceder a proyecto donde pueda desenvolverse histriónicamente, por eso es que agradece estar en estas plataformas y no descarta en un futuro seguir siendo parte de estas, pero ahora está enfocado en abrirse puertas como actor.

Sin embargo, mientras estuvo en el reality, parte del público aficionado al programa y que fue detractor del team Cielo del que formó parte él, comenzó a hilar conspiraciones de que Jorge era protegido de la producción y que incluso sostenía una relación sentimental con la productora y por ello es que se había quedado mucho tiempo en la casa. Pero ¿qué tiene que decir Jorge sobre esto?

“Esto siempre pasa, es producto del fanatismo y de la competencia. Yo me lo tomo bien, porque no me lo puedo tomar de otra manera. La verdad es que cuando hay algo que es falso, lo único que nos queda es reírnos de eso, porque no le hayo sentido”. De hecho entre bromas le recomendó a la producción que contratara a estas personas, “porque se han inventado una novela que pueden ser hasta guionistas (risas). No sé de dónde tienen el ingenio de sacarse esas cosas”.

Sus favoritos para ganar la final

A Jorge le gustaría que ganen ya sea Nicola Porcella o Wendy Guevara, señala que con el primero muchos le han dicho que le ha demostrado que tal vez no es su amigo, “hasta mi mamá me lo dijo”, pero él considera que hay un gran cariño de parte de ambos y cuando salga el peruano les tocará hablar, “soy una persona que cree en la gente y en las segundas oportunidades”. En tanto, sobre Wendy, resaltó que ha sido un bonito ser, “creo que tiene todo el talento del mundo. Ella tiene un buen corazón, tuvimos una muy buena relación y se lo merece”.

Finalmente sobre la estrategia que aplicó el team Infierno, sacando a todos los integrantes del team Cielo de la competencia, acota: “Así como digo las cosas que no me parecen, también tengo que rescatar las positivas, jugaron muy bien, hicieron un gran fandom. Una cosa que sí le rescato a Poncho, es que supo hacer una buena mercadotecnia, supieron hacer las cosas funcionales como equipo, tienen un fandom increíble y es el que los ha llevado a estar ahí”.

Otros éxitos virales de “La Casa de los Famosos México”

Si bien el tema oficial del reality es “La Casa”, interpretado por Kabah, este no ha tenido tanta visibilidad como otras canciones que se han publicado, como la propia de Jorge “Pégate Pa´Mí”, así como otras de las canciones que han salido durante el desarrollo del programa como “Team Infierno (Remix)” de Elmer y Diano con Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris, el cual ya tiene más de 528 mil reproducciones en Spotify y también resaltan “Wendy Carona Ya Eres Ganadora” y “El Corrido de Wendy Guevara” de Fernando Corona.

MF