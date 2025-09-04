Horóscopo Negro para HOY 4 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Esta semana es importante que cultives al máximo tu relación con tu familia, o esas personas que son como tu familia. Quizás hubo roces, tensiones, silencios incómodos.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Escorpio: septiembre empieza con toda la fuerza, y tú vas a estar ahí, alerta, afilada, consciente de tu valor y de tus límites. No es la semana para arriesgar, sino para preparar, observar y limpiar.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Puede que te ponga en la cara una verdad que llevabas tiempo esquivando: la necesidad de soltar algo que ya no tiene lugar en tu presente. Y aunque duela, en el fondo lo sentirás como un alivio.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Hoy tendrás una sensación de claridad que te dará mucha paz, porque cuando Capri ve las cosas claras, deja de perder energía en dramas y empieza a construir como sabe: con paciencia, estrategia y disciplina.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Tú no viniste a este mundo a encajar, sino a romper moldes. Esta semana ese papel de “me callo para no chingar nada” se acaba. Punto. Si hay algo o alguien que te obliga a reprimirte, ya sabes lo que toca: conversación con las cartas sobre la mesa.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Esta semana habrá conversaciones clave que van a marcar un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Y aunque incomoden, te van a hacer crecer.

Con información del Horóscopo Negro

