Horóscopo Negro para HOY 4 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).No intentes huir de esas sensaciones, no intentes disimular. Escúchate, Aries. Este eclipse es la oportunidad para que limpies emociones estancadas, para que sueltes culpas o cargas que llevas demasiado tiempo ignorando.TAURO (21 abril-20 mayo).Se acabó la confusión, se acabó idealizar gente o planes que solo existían en tu cabeza. La claridad vuelve y con ella ese momento en el que dices: "ya, ahora lo veo todo mucho más claro". Tu corazoncito también va a estar bastante sensible esta semana. GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Muy pronto vas a tener que tomar decisiones que te empujen a valorar opciones nuevas. No lo dejes pasar, que el universo este mes viene con algo importante. Ahora es momento de empezar a valorar opciones, de moverte. CÁNCER (22 junio-22 julio)Cáncer, eres más capaz de lo que crees, y esta semana te lo vas a demostrar. Aunque al principio no tengas ni idea de cómo manejar ciertas situaciones, con el tiempo vas a aprenderLEO (23 julio-22 agosto).Y ojo, porque hoy puede que te sorprendas recibiendo más dinero del que esperabas. Un extra, una ayuda, un pago atrasado, algo que te hará sentir un poco más tranquilo.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Esta semana no es para quedarte encerrado entre responsabilidades. Todo lo contrario: es tu momento para salir, para darte un viaje, para desaparecer un poco de las responsabilidades y darte un respiro. Con información del Horóscopo Negro.