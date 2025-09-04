Jueves, 04 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo Negro para HOY 4 de septiembre; primera parte

Adéntrate en los francos augurios que el Horóscopo Negro tiene para cada signo del zodiaco

Por: El Informador

Tal vez el Horóscopo Negro peca de sincero, solo recuerda que ciertas verdades son espinas incómodas. ESPECIAL / IA

ARIES (21 marzo-20 abril).

No intentes huir de esas sensaciones, no intentes disimular. Escúchate, Aries. Este eclipse es la oportunidad para que limpies emociones estancadas, para que sueltes culpas o cargas que llevas demasiado tiempo ignorando.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Se acabó la confusión, se acabó idealizar gente o planes que solo existían en tu cabeza. La claridad vuelve y con ella ese momento en el que dices: “ya, ahora lo veo todo mucho más claro”. Tu corazoncito también va a estar bastante sensible esta semana. 

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Muy pronto vas a tener que tomar decisiones que te empujen a valorar opciones nuevas. No lo dejes pasar, que el universo este mes viene con algo importante. Ahora es momento de empezar a valorar opciones, de moverte. 

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Cáncer, eres más capaz de lo que crees, y esta semana te lo vas a demostrar. Aunque al principio no tengas ni idea de cómo manejar ciertas situaciones, con el tiempo vas a aprender

LEO (23 julio-22 agosto).

Y ojo, porque hoy puede que te sorprendas recibiendo más dinero del que esperabas. Un extra, una ayuda, un pago atrasado, algo que te hará sentir un poco más tranquilo.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Esta semana no es para quedarte encerrado entre responsabilidades. Todo lo contrario: es tu momento para salir, para darte un viaje, para desaparecer un poco de las responsabilidades y darte un respiro. 

Con información del Horóscopo Negro.

Temas

Lee También

