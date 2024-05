Jonas Brothers: Posponen conciertos en México por esta razón

Nick Jonas está contagiado de influenza , por lo que los Jonas Brothers tuvieron que posponer los conciertos que ofrecerían este viernes y sábado en la Ciudad de México y la próxima semana en Monterrey.

A través de un comunicado y un video compartido en sus redes sociales se dio a conocer la noticia; Nick Jonas con evidente malestar por la influenza, lamentó en un video tener que cancelar los shows en México , pero se dijo imposibilitado por completo para cantar en este momento.

"Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento . Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México", lamentó.

A través de un comunicado, la agrupación informó al público en general que por cuestiones de salud de Nick Jonas se ve imposibilitado para ofrecer un concierto de la calidad que merece su público mexicano, por ello, los eventos de los Jonas en la Ciudad de México y en Monterrey, programados el 3 y 4 de mayo en Arena CDMX y el 6 y 7 de mayo en la Arena Monterrey serán reagendados en las siguientes fechas:

Las nuevas fechas confirmadas son:

(3 Mayo 2024): 21 de agosto 2024, 21:00 hrs Arena CDMX

(4 Mayo 2024): 22 de agosto 2024, 21:00 hrs Arena CDMX

(6 Mayo 2024): 24 de agosto 2024, 21:00 hrs Arena Monterrey

(7 Mayo 2024): 25 de agosto 2024, 21:00 hrs Arena Monterrey

Se especificó que las personas que hayan adquirido sus boletos, podrán utilizarlos para la nueva presentación sin cambio alguno . De no ser así se informa el proceso de reembolso:

-Del 06 de mayo 2024 al 6 junio 2024 deberá enviar un correo electrónico a la dirección:

reembolsos@superboletos.com escribiendo en Asunto: REEMBOLSO JONAS BROTHERS CDMX o MTY (según sea el caso), con los siguientes requisitos para poder empezar el trámite de reembolso:

* Boletos físicos

Identificación oficial (INE o Pasaporte)

Imagen legible y completa de los boletos

* Boletos digitales o no impresos

Identificación oficial del titular de la compra (INE o Pasaporte)

Capturas de los códigos QR (Sólo boleto digital)

Correo de confirmación de compra en formato PDF

El tiempo de respuesta por correo es de 5 a 7 días hábiles . El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

AL