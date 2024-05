De nueva cuenta “La Princesa del Pop”, Britney Spears, se encuentra en el ojo de la polémica después de que ayer circularan fotografías en las que la cantante de 42 años aparece en la calle envuelta en una sábana, sosteniendo una almohada, publicaciones como TMZ aseguran que los paramédicos llegaron hasta el hotel Chateau Marmont en Los Ángeles en el que se hospedaba con su novio Paul Soliz y que tras escucharse una discusión, alguien llamó a la policía y terminaron desalojando del hotel a la cantante y su pareja.

Fue mediante sus redes que la cantante negó esta versión y aseguró que tuvo un incidente con su tobillo, el cual luce muy hinchado, pues trató de saltar y se cayó; afirmó que, en efecto, los paramédicos llegaron a las afueras de su habitación, pero no entraron, confesó que se sintió acosada y afirmó que su madre Lynne Spears llamó a la prensa, a los paparazzi.

"Sé que mi mamá estuvo involucrada. No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que sucediera el accidente, antes de que se conociera la noticia", se lee en el mensaje que compartió a manera de defensa ante la ola de publicaciones que la señalaron como víctima de un ataque de nervios.

"¡Ya me tendieron una trampa como esta hace mucho tiempo! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Sinceramente, no me importa decirlo", se sinceró, y agregó una dedicatoria especial a su abogado Mathew Rosengart, a quien le agradeció por ayudarla a superar el incidente.

"Este hombre es maravilloso! ¡Es como un padre para mí y me ayudó a pasar la anoche! Te adoro y admiro señor Mathew" , escribió junto a una foto de él.

¿Cuál es el estado de Britney Spears?

Mientras los sitios de espectáculos aseguran que Britney Spears vive un momento de crisis mental y financiero, en redes sociales sus fans la defienden y aseguran que como pasó antes, hay intereses para dejar mal parada a la cantante inventando sucesos que la retraten como enferma mental, sin embargo, esto no es así.

Aplauden que en pleno 2024 la cantante se defiende con pruebas y desde sus redes sociales, un recurso con el que antes, cuando su padre la controlaba a través de una tutela, no contaba.

Britney asegura que no retomará su carrera musical, no volverá a subirse a un escenario, pero sí trabaja componiendo canciones, recientemente sacó un libro en el que revela detalles de su nada fácil carrera artística en la que alguna vez estuvo en la cima del éxito y la fama.

Con información de SUN.