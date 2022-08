La noche del lunes 29 de agosto, desde la Arena Ciudad de México, Kevin, Joe y Nick, los Jonas Brothers, se presentaron en el primero de los dos conciertos programados para la capital mexicana como parte de su gira "The Remember This Tour".

EL INFORMADOR fue invitado al show de esta noche para que el público tapatío se dé una idea de la experiencia pop que vivirá el próximo 5 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo. Y seguramente no se arrepentirán porque la velada desató mucha euforia por parte de la audiencia.

Previo al espectáculo de los hermanos Jonas, el venezolano Lasso fue el encargado de calentar los motores de la fiesta musical, donde no podía faltar su éxito viral "Ojos marrones", tema con el que precisamente cerró su participación.

Poco después de las 21:30 horas, los Jonas Brothers hicieron acto de presencia y sonaron los acordes de "Love Bug" y "Only Human", desatando los gritos de los presentes, varias chicas rompieron en llanto ante la emoción de ver a sus ídolos en vivo y a todo color.

La banda compuesta por los tres hermanos, deleito a sus fans con varios de sus éxitos, tanto como grupo, como sus éxitos musicales en solitario. EL INFORMADOR/ K. Esparza

Otros temas que también sonaron fueron "Strangers", "That's just the way we roll", "Year 3000" y "Lonely". En el área de la consola de audio, estuvo presente la actriz Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, quien estuvo muy atenta al espectáculo, bailando y coreando las canciones del trío pop, incluso comía papas fritas y tenía una mesa con bebidas para disfrutar mejor el momento. La actriz estaba de lo más relajada.

Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas. EL INFORMADOR/ K. Esparza

Los hermanos Jonas dieron muestra de su madurez musical con un espectáculo muy melódico y energético que no necesito de gran producción, sin embargo, las grandes pantallas realzaron mucho la velada, así también destaca la buena vibra de la banda que los acompañaba.

En el setlist de la banda también se incluyeron éxitos como un medley de DNCE, la banda de Joe con temas como "Cake by the ocean" y algunos hits de Nick. También se oyeron otras piezas como "Runaway", entre otros icónicos temas más. La velada la cerraron con "Leave before you love me" y "Sucker", mientras Joe se arropaba por la bandera de México, como muestra de cariño y agradecimiento hacia su público mexicano.

