Érase una vez...  Los Globos de Oro 

Hollywood descorchó ayer su temporada de premios con los Globos de Oro, la gala que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que se celebró en el Hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, Estados Unidos.

La ceremonia fue presentada por el siempre ácido Ricky Gervais en su quinta participación como anfitrión de estos galardones y quien le puso el humor negro a la noche al resumir el 2019 recordando el fracaso en taquilla de “Cats”, las ventajas que han ganado las plataformas digitales por encima de las salas de cine y los desafortunados comentarios de Martin Scorsese acerca de las cintas de Marvel.

Los grandes ganadores de la noche fueron: “Once Upon a Time in… Hollywood” (“Érase una vez en... Hollywood”), que obtuvo la estatuilla a Mejor película (comedia); “Chernobyl” (HBO Go), “Fleabag” (Amazon), Taron Egerton (“Rocketman”) y el director Sam Mendes, quien sorprendido subió a recibir el Globo de Oro a la Mejor película (drama) por su filme “1917”, la cual fue calificada como la sorpresa de la noche, pues se esperaba que “Historia de un matrimonio” o “El irlandés” ganaran la categoría.

Durante la ceremonia se entregaron dos premios honoríficos: el “Cecil B. DeMille” para Tom Hanks por su destacado aporte al mundo del entretenimiento y el premio “Carol Burnett” para la conductora, productora y empresaria Ellen DeGeneres, en honor a su destacada trayectoria televisiva.

Triste noche para Netflix

El gigante del streaming, Netflix, pasó un trago amargo al obtener sólo dos estatuillas de las 34 a las que aspiraban 12 de sus producciones, como “El irlandés”, “The Two Popes”, entre otras. Las ganadoras fueron Oliva Colman por su trabajo en la serie “The Crown” y Laura Dern por su papel en la cinta “Historia de un matrimonio”.

Mejor director:

Sam mendes. Por la película “1917”. Ni el mismo director pudo creer que superó en la terna a Tarantino y Scorsese. Esta fue la primera sorpresa de la noche y elevó las expectativas de la cinta rumbo al Oscar.

Mejor actriz protagonista (drama):

Renée zellweger. Por su participación en “Judy”. “Celebrar a uno de los grandes iconos de nuestro tiempo ha sido una bendición”, compartió al recibir su premio tras interpretar a Judy Garland.

Mejor actor de reparto:

Brad Pitt. Por “Once Upon a Time in... Hollywood”. “Agradezco a Quentin Tarantino, el hombre del mito y la leyenda por esta experiencia de una película que no voy a olvidar”, dijo emocionado el actor.

Mejor actor protagonista (drama):

Joaquin Phoenix. Por su interpretación en “Joker”. “A mis co-nominados: Todos sabemos que entre nosotros no hay competencia (...) yo soy su seguidor y el trabajo que han hecho es increíble. Me siento honrado de haber sido incluido en esta nominación con ustedes”.

Mejor actriz de reparto:

Laura Dern. Por “Historia de un matrimonio”. “Tuvimos un elenco maravilloso, gracias a Netflix y a nuestro equipo quienes hicieron un trabajo maravilloso. Me siento bendecida de haber trabajado en esta película”.



Otras categorías premiadas

Mejor actor de televisión (musical o comedia): Ramy Youssef (“Ramy”).

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Russell Crowe (“The loudest voice”).

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión: Stellan Skarsgard (“Chernobyl”).

Mejor serie de televisión (drama): “Succession”.

Mejor actriz de televisión (musical o comedia): Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”).

Mejor película de lengua extranjera: “Parasite” (Corea del Sur).

Mejor actor de serie dramática: Brian Cox (“Succession”).

Mejor guion: Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in... Hollywood”).

Mejor película de animación: “Missing Link”.

Mejor serie de comedia o musical: “Fleabag”.

Mejor canción original: “I’m Gonna Love Me Again” (“Rocketman”).

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión: Patricia Arquette (“The act”).

Mejor actriz de serie dramática: Olivia Colman (“The Crown”).

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Michelle Williams (“Fosse/verdon”).

Mejor miniserie o película para televisión: “Chernobyl”.

Mejor banda sonora original: Por “Joker” para la artista musical Hildur Guðnadóttir.

Mejor actor protagonista (comedia o musical): Taron Egerton (“Rocketman”).

Mejor actriz protagonista (comedia o musical): Awkwafina (“The farewell”).

Mejor película (drama): “1917”.