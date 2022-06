Johnny Depp recupera su vida; Amber Heard tiene "el corazón roto"

Tras un juicio de seis semanas entre Johnny Depp y su exesposa, la actriz Amber Heard, el jurado del tribunal de Fairfaix, Virginia, Estados Unidos, ayer dio la razón a Depp (de 58 años) en el caso en contra de Heard (de 36 años), al señalarla responsable de difamar al actor en la columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post, en 2018, en donde lo acusaba, sin mencionarlo, de violencia doméstica.

Cabe destacar que tras esta publicación, Depp señaló que su carrera se vio perjudicada al grado de que le cancelaron diversos contratos por parte de los estudios de Hollywood, como fue el caso de Disney. Por ello, el actor demandó a Amber por 50 millones de dólares acusándola de difamación.

El veredicto señaló que ella actuó con “malicia” al publicar el artículo. Ahora, la actriz deberá pagar un total de 15 millones de dólares por daños y perjuicios al actor por los tres cargos imputados, en un juicio televisado y seguido por millones de personas en el que los abogados de ambas partes llevaron hasta el límite su estrategia para desacreditar a la otra parte.

El jurado consideró que el artículo en cuestión, publicado en 2018, se refería a Depp y que sus afirmaciones eran “falsas” y “diseñadas” por ella para hacer daño a su expareja. El jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, comenzó a deliberar el viernes pasado y alcanzó un veredicto hasta ayer.

Aunque se trata de una victoria contundente para Depp, el jurado le dio la razón a Heard en uno de los tres cargos de su contrademanda por 100 millones de dólares, por lo que el histrión deberá pagarle dos millones de dólares de indemnización tras entender que difamó a la actriz a través de su abogado, Adam Waldman cuando calificó las acusaciones de abuso sexual de Heard como un “montaje” en el periódico Daily Mail en 2020.

Por lo pronto, se espera que la texana presente una apelación, en un caso del que todavía quedan episodios por escribir. La duda ahora es: ¿ella podrá pagar los 15 millones de dólares? Pues según diversas fuentes la fortuna de la actriz está valuada entre 2.5 millones de dólares y 8 millones de dólares.

Cronología

De la boda a los tribunales

2009. Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el set de la película “The Rum Diary” (estrenada en 2011).

2012. Depp y Heard comienzan a salir, luego de que el actor se separara de su entonces pareja, la modelo Vanessa Paradis, con quien tuvo dos hijos (Lily-Rose y Jack).

2015 (Febrero). Depp y Heard se casan, en dos ceremonias: una en casa del actor (en Los Ángeles, California) y la otra en las Bahamas, en la isla privada de Depp.

2016 (Mayo). Amber Heard solicita el divorcio; argumenta que existen diferencias irreconciliables. Ese mismo mes, un juez otorga a la actriz una orden de restricción contra Depp por acusaciones de violencia intrafamiliar; el actor niega las imputaciones.

2016 (Agosto). Johnny y Amber llegan a un acuerdo sobre su divorcio. La actriz recibe 7 millones de dólares de Depp, mismos que se comprometió a donar a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y al Hospital de Niños de Los Ángeles; acción que nunca realizó.

2017 (Enero). El divorcio es oficial.

2018 (1 de Junio). Johnny demanda por difamación a News Group Newspapers, empresa que publica The Sun, debido a un artículo publicado en el diario sensacionalista en abril de ese año, en el que se califica al actor de “golpeador de esposas”.

2018 (18 de Diciembre). Amber Heard publica un artículo de opinión en The Washington Post sobre violencia sexual y abuso; en dicho escrito no se menciona el nombre de Depp, pero se convertiría en la base de la demanda por difamación que presentó el actor, donde acusa directamente a Heard.

2019 (Marzo). Johnny Depp demanda a Amber Heard por 50 millones de dólares, y alega que ella lo difamó en su artículo de opinión del Washington Post.

2020 (Agosto). Amber Heard presenta una contrademanda contra el actor por 100 millones de dólares, en respuesta a su demanda por difamación, y lo acusa de orquestar una “campaña difamatoria” en su contra, donde la demanda inicial es continuación del “maltrato y acoso”.

2020 (Noviembre). Johnny Depp pierde su batalla por difamación contra The Sun.

2022 (11 de abril). El juicio en el caso de difamación de Depp contra Heard inicia en Fairfax, Virginia. The Washington Post, donde se publicó el artículo de opinión de Heard, tiene sus instalaciones de impresión en ese Estado.

2022 (19 de abril). Depp es interrogado por su abogado, y dice que su objetivo es que salga a la luz la verdad. Asevera que lo que alega la actriz es falso.

2022 (20 de abril). Los abogados de Depp presentaron imágenes de cámaras de seguridad que pretenden probar las infidelidades de la actriz con Elon Musk y James Franco.

2022 (26 de abril). Contratada por los abogados de Depp, Shannon Curry, una psicóloga clínica y forense, afirma haber examinado personalmente la salud mental de Heard durante dos días en diciembre de 2021, y dijo que tiene un trastorno límite de la personalidad y un trastorno histriónico.

2022 (3 de mayo). La jueza que instruyó la demanda por difamación presentada por Johnny Depp contra Amber Heard, rechazó una petición de la defensa para desestimar el caso.

2022 (27 de mayo). Se exponen los argumentos finales del caso y concluye esa etapa para pasar a la deliberación del jurado.

2022 (1 de junio). El jurado dictó su veredicto a favor de Johnny Depp.

Fans de Johnny Depp celebraron al exterior del juzgado. EFE/J. Lo Scalzo

Las reacciones de Amber y Johnny

Tras darse a conocer la resolución, Johnny Depp, quien ayer siguió el veredicto desde un bar en el Reino Unido, publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado: “Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se me hicieron denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos”. Tras seis años, dijo, en el mismo post, “tengo mi vida de vuelta”.



Por su parte, tras el veredicto, Amber dijo sentirse “triste por perder este caso” y aseguró “tener el corazón roto”; también, compartió en Instagram su postura, señalando que esta resolución puede afectar a las mujeres víctimas de violencia.