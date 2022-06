Johnny Depp: Dior retransmite comercial con el actor tras el juicio contra Amber Heard

Después del polémico juicio en contra de Amber Heard, Johnny Depp regresa a la televisión con el icónico comercial de Dior, quien decidió retransmitirlo en horario estelar durante esta semana.

De acuerdo con TMZ, la marca de la fragancia masculina Suavage de Dior, se transmitió en FOX el miércoles por la noche entre 8 y 9 de la noche. Se trata de un comercial que Depp y la marca grabaron en 2015.

Recientemente se reveló que a pesar de la polémica que giraba en torno al juicio contra Amber Heard, el perfume se posicionó en el número uno en ventas a nivel mundial.

¿Cuánto cuesta un perfume de Johnny Depp?

El perfume patrocinado por Johnny Depp tiene un costo aproximado de 104 dólares (poco más de 2 mil 100 pesos) y fue una especie de salvavidas para el actor, puesto que tras las acusaciones de violencia doméstica de Amber Heard en su contra, perdió la mayoría de sus patrocinios y fue Christian Dior uno de los que decidió no excluirlo.

Johnny Depp podría perdonarle a Amber Heard la deuda tras juicio

Amber Heard durante el juicio contra Johnny Depp. AP / ARCHIVO

Bejamin Chew, abogado del actor de "Piratas del Caribe", ha dejado entrever esa posibilidad, ya que su cliente siempre tomó el juicio para limpiar su imagen, sobre la que pesaron señalamientos de abuso y violencia desde 2018.

"Obviamente no podemos revelar ninguna comunicación abogado-cliente, pero como el señor Depp testificó y como dejamos claro en nuestros respectivos cierres, nunca se trató de dinero. Se trató de restaurar su reputación y lo ha hecho", indicó el litigante en la emisión "Good Morning America".

Las palabras de Chew se dan una semana después de que los defensores de Heard dijeran que no tenía la solvencia económica para pagar lo ordenado por el juez.

La actriz de "Aquaman" había sido inicialmente notificada de tener que pagar 15 millones de billetes verdes, pero las leyes locales ponen como límite una cantidad a daños punitivos, reduciéndose a 10.3 millones. Pero como Depp debe pagarle, a su vez, 2 millones de dólares ordenados también por el jurado, la cifra efectiva que debe desembolsar Amber, es de 8.3 millones.

Camille Vasquez, abogada de Depp y quien recientemente fue ascendida a socia en la firma de abogados donde labora, consideró en la emisión "Today" que el triunfo del actor fue gracias a los hechos y la evidencia.

"Y de decir la verdad por primera vez. Creo que pudo conectar con el jurado y el público, contando lo que realmente sucedió en esta relación", opinó.

"Mi sensación es que fue muy sincero sobre sus problemas de alcohol y drogas, sobre algunos textos desafortunados que escribió y eso fue un marcado contraste con la señora Heard", añadió.

Amber, quien planea apelar, criticó un video que Depp subió a sus redes sociales, en las que agradeció el apoyo de sus seguidores.

Johnny Depp cumple 59 años

John Christopher Depp, o simplemente conocido como Johnny Depp. AFP / ARCHIVO

Un cumpleaños muy especial en la vida de Johnny Depp es el que celebrará este 9 de junio, luego de ganar el juicio contra su exesposa, Amber Heard, y recobrar no solo la confianza, sino también el prestigio que había perdido y estar ante la posibilidad de retomar su carrera.

La popularidad del actor estadounidense ha crecido tanto que incluso tras abrir su cuenta en TikTok hace apenas un par de días, acumuló millones de seguidores en unas cuantas horas y no es para menos, el carisma que posee sumado a su talento le han permitido llegar a la cima de su carrera que se creía perdida.

John Christopher Depp II nació en Owensboro, Kentucky el 9 de junio de 1963 y si bien no era su intención ser actor, la vida puso a esta profesión en su camino. Debutó en la pantalla grande con un papel pequeño en la película "A Nightmare on Elm Street" de 1984. Las pesadillas que actuó pronto se convirtieron en sueños maravillosos, y tras el éxito de la cinta le siguieron otras películas y participaciones en series de televisión como "21 Jump street" de 1987 donde le dio vida a un policía encubierto que combatía el crimen en escuelas de Estados Unidos.

Depp no solo ha trabajado en grandes producciones, sino también con los mejores directores dando como resultado personajes memorables como a "Edward" en la película de Tim Burton "Edward Scissorhands" de 1990 y qué decir del pirata "Jack Sparrow" en la saga de "Pirates of the Caribbean".

Quizá la mejor dupla director-actor que se ha visto en décadas ha sido la de Tim Burton con Johnny Depp. Juntos han creado historias mágicas, como "Charlie and the Chocolate Factory" (2005), "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" (2007), "Alice in Wonderland" (2010), "Dark Shadows" (2012) y la película animada "Corpse Bride" (2005) donde el actor también prestó su voz.

Tras el escándalo que vivió en los últimos años por el divorcio y las acusaciones de maltrato físico por parte de su expareja, muchos de los proyectos donde Johnny Depp participaría quedaron cancelados, como fue el caso de "Fantastic beasts and where to find them" (2016) que forma parte del universo de Harry Potter.

En la película, Depp apenas alcanzó a tener una pequeña participación en el personaje del mago tenebroso, "Gellert Grindelwald", pero regresaría con más protagonismo en la cinta "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" estrenada este año y cuyo papel fue interpretado por Mads Mikkelsen.

Muchos de los fans quedaron decepcionados, pues esperaban que Depp le brindara una mejor caracterización a este personaje y era de los primeros actores no ingleses en participar en el mundo de las brujas y magos.

Actualmente, la vida parece sonreír de nuevo para Johnny Depp y de hecho, se habla de que no solo las grandes producciones lo buscarán para retomar proyectos, sino también grandes firmas que esperan monetizar el buen momento que atraviesa el actor.

Con información de SUN

AC