Johan Renck, director de "Chernobyl", se encargará del capítulo piloto de "The Last of Us"

El director Johan Renck, quien se encargó de la aclamada serie “Chernobyl” para HBO ahora se encuentra en un proyecto que tiene muchas esperanzas: la adaptación a la pantalla chica del videojuego “The Last Of Us”.

A través de una entrevista con Discussing Film, Renck confirmó que, “por lo menos” dirigirá el capítulo piloto de la serie y permanecerá como un productor ejecutivo del proyecto.

“Soy el productor ejecutivo y estoy involucrado en el proyecto. Es una serie para televisión que apenas se está desarrollando. Por ahora, soy parte de la serie y voy a dirigir, por lo menos, el episodio piloto. Luego ya veremos cómo avanzan las cosas”, reveló.

Detalló que además se encuentra trabajando junto a Craig Mazin, quien fuera creador de “Chernobyl”, y quien le permitió dirigir los cinco capítulos de la serie.

“Esto es algo de lo que pasamos mucho tiempo hablando aquí, y en las primeras etapas de desarrollo de este proceso. Hay muchas cosas a tener en cuenta y muchas decisiones y elecciones a tomar de varias maneras sin decir nada más al respecto”, dijo al medio.

Stellan Skarsgård, Jared Harris, Johan Renck, Craig Mazin, Jane Featherstone, and Carolyn Strauss posan en los Globos de Oro. AFP / ARCHIVO

La noticia de la adaptación del videojuego se dio a conocer el pasado mes de marzo, donde se reveló que la plataforma de HBO sería quien se encargaría de distribuirla y Craig Mazin estaría a cargo junto a Neil Druckmann, responsable del exitoso videojuego postapocalíptico.

Entre otros premios, “Chernobyl” se llevó los galardones a la Mejor Serie Limitada en los Globos de Oro y los Emmy.

Además, Sony Pictures Television se involucrará en el proyecto en asociación con PlayStation Productions, compañía que, de este modo, se adentrará por primera vez en el mundo de las series.

AC