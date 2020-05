Joan Sebastian confiesa: "Hoy tengo miedo"

Dicen que sólo muere lo que se olvida… Y “El rey del jaripeo” nació para ser inolvidable. A casi cinco años de su partida, Joan Sebastian está más presente que nunca y hoy te cantará al oído su nuevo sencillo inédito: “Hoy tengo miedo”, un tema que arranca con la ya clásica guitarra del cantautor para dar paso a una letra que parece una confesión de vida: “Tengo miedo, con lo años creo que me volví cobarde… Tengo miedo, y es que la última herida aún me arde… Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo, a la vida y sus peligros sin temor; sin embargo, ya cambié.”

Esta melodía no llega sola, es un tema que va de la mano con el poema “Me voy a comprar un perro”. Ambas letras se complementan, se abrazan, se dan un beso entre los márgenes de la poesía, logrando así una mezcla inigualable y bella.

Sin duda, Joan sigue siendo uno de los cantautores mexicanos más importantes de América Latina, y su legado ha trascendido a lo largo del tiempo, colocándolo como una leyenda musical. En 40 años de carrera fue acreedor de cinco premios Grammy y siete premios Grammy Latinos.

Joan Sebastian creó decenas de canciones en las que trabajó hasta el final de sus días, pero no solo se dedicaba a componer, también tenía el don de escribir bellos versos, formando poemas únicos y llenos de sentimientos, motivo por el cual también fue nombrado “El Poeta del Pueblo”.

En estos tiempos donde la soledad es compañera de mucha gente y como si él supiera lo que un día pasaría, Joan nos narra en este poema lo hermoso que puede ser encontrarse en la soledad y tener a tu lado una mascota, la cual puede ser una de tus más grandes alegrías para sentirte querido y acompañado en momentos difíciles.

“Hoy Tengo Miedo” y el poema “Me voy a comprar un perro” se encuentran disponibles a partir de hoy en todas las plataformas digitales. Una bellísima melodía cuyo corazón es la inspiración de Joan.

Cinco datos de “El rey del jaripeo”

Este 2020 se cumplen cinco años del fallecimiento de Joan Sebastian, “El rey del jaripeo”.

"Hoy tengo miedo” es una canción inédita y está incluido en su próximo álbum póstumo que se lanzará el 13 de julio (aniversario luctuoso).

Este tema sale junto a un poema que se llama “Me voy a comprar un perro”, los audios salen por separado en las plataformas digitales y en el video oficial estarán ambos.

Es la primera vez que se da a conocer un poema de Joan Sebastian.xxxy El video oficial del tema se grabó en el rancho de Joan Sebastian.

Poema “Me voy a comprar un perro”

Me voy a comprar un perro

Pa’ no sentirme tan solo

Y no lo digo con dolo

Ya ven que el perro sí es fiel

No como el amor aquel

Que me partió media madre

Hoy, hoy no hay perro que me ladre

Colmillo que roe este hueso

Estoy muy triste

Por eso me brota este sentimiento

Que va desde el pensamiento

Hasta la punta del pie

Preguntarán por qué si la vida es tan hermosa

No me jalo a una mocosa

De esas que se oyen gritar

De esas que tienen el pecho erguido

Como aquel cerro

Ay, Dios

Quién fuera becerro

Para acabarse de criar

No, no vayan a pensar

Que soy tan libidinoso

Soy muy humano, las gozo

Pero no me hacen feliz

Traigo vacío el veliz

Y traigo el alma bien flaca

Vivir así vale shit

Así no quiero vivir

Me voy a comprar un perro

Para que aúlle en mis noches

Pa’ que ahuyente los reproches

Que llegan de madrugada

Cuando le digo a mi almohada

Que la amo y no me contesta

Mi soledad hace fiesta

Fiesta muda y socarrona

La soledad

La soledad es cabrona y no la voy a aguantar

Mejor me voy a comprar un perro

Como he pensado

Pa’ que se muera a mi lado

O yo muera al lado de él

