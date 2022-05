Joan Sebastian: Mujer acusa al cantante de haberla acosado cuando era menor de edad

Al parecer el nombre del cantautor Joan Sebastian está implicado en una gran polémica, luego de que la cantante del género regional mexicano, Marisol Castro inculpara al intérprete de "Tatuajes" de acoso cuando ella era una niña de tan solo 14 años.

Durante una entrevista para el programa "Chisme No Like", la cantante rompió el silencio de lo que vivió con Joan, incluso mencionó que ese suceso provocó que tuviera que ir por años a terapia, ya que fue algo que le marcó.

Marisol contó que conoció al cantante porque el delegado de la ANDA de Nuevo Laredo era amigo de su familia, incluso menciona que tuvo la oportunidad de cantar junto a él, pero tras ese sueño todo se volvió un infierno para ella.

“Yo me impresioné cuando lo vi, no me gustó, yo estaba en la onda de los chavos. Él tenía entre los 50 y 40 años, era un hombre con arrugas, muy delgado”, dijo Marisol.

Después de la oportunidad de participar en una presentación en la que colaboró, la cantante mexicana dijo que Joan comenzó a abrazarla y a tocarla de una manera poco respetuosa y extraña.

“No medí las consecuencias. Yo pensé que era normal. Te empieza a tocar, a agarrar las manos, me dice: 'muñequita que linda eres, eres un ángel, estás hecha de azúcar'. Te empezaba a decir al oído cosas muy lindas y te empiezas a debilitar y te dice que te va a grabar un disco. Te voy a cuidar, vamos hacer una producción” mencionó la cantante.

Su madre la salvó

La cantante del regional mexicano explicó que ella no entendía lo que estaba pasando, más sin embargo sabía que estaba mal.

Por suerte el momento que pasó Marisol no duró mucho, pues su madre entró al lugar por ella, ya que presentía que algo malo estaba pasando. Tras el susto, la mamá de Castro se molestó con ella y la alejó del mexicano.

“Mi madre me decía que sentía algo en su corazón, estaba con el delegado de la ANDA haciendo una papeleta de la cotización, cuando mi mamá toca la puerta y la forza para entrar... hay algo que me avergüenza mucho, yo siento mucha vergüenza, porque mi mamá dijo: ¿Qué está pasando?’, me jaloneó y me dijo unas cosas feas y fuertes, la falda subida, despeinada”, dijo Castro.

