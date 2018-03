Jimmy Kimmel bromea acerca de los sobres en los Oscar

Jimmy Kimmel llegará a su segundo año como maestro de ceremonias con la seguridad de saber que no tuvo nada que ver con el histórico error de los sobres.

"Esa parte del show es una en la que no tuve ninguna influencia", dijo. "Y estoy muy orgulloso de que no".

El presentador de 50 años charló con The Associated Press sobre sus planes en cuanto a lo que sí puede controlar en la ceremonia del domingo.

¿Cuál categoría tendrá el sobre equivocado este año?

Kimmel: Este año vamos a plantar el sobre equivocado en varias categorías, simplemente para que la gente esté en vilo y vamos a ir entre el público y le vamos a quitar los Oscar a la gente.

¿Qué fue lo más importante que aprendiste de ser presentador en la ceremonia del año pasado?

Kimmel: Lo más importante que aprendí del año pasado, además de eso de no tener varios sobres, ¿quizá que un código de colores sería una buena idea? ... eso fue todo lo que aprendí realmente. Obtienes experiencia cuando haces algo como esto. Fui anfitrión de los Emmy y salió bien. Y volví a presentarlos otra vez y fue mucho mejor. Fui maestro de ceremonias en los Oscar el año pasado y sentí que salió muy bien. Y siento que ahora tengo algo de experiencia y sé cómo reacciona el público, porque sí tienes que sentir al público, y creo que tengo un mejor control de lo que funcionará y de lo que no funcionará.

Ha sido un año difícil en este país y para ti a nivel personal (su hijo tuvo problemas de salud), ¿cómo conseguirás el tono correcto?

Kimmel: Todo lo que espero conseguir es, bueno, dos cosas: Quiero que la gente ría y quiero reconocer apropiadamente a la gente que ha soñado con esta noche toda su vida, y dejarles disfrutarlo, y dejarles decir lo que quieran decir. Si tienen algo que quieren compartir, espero que lo compartan. Hay muchos, muchos temas que vale la pena discutir en el show.

Desde hablar de tiroteos masivos a la situación con tu hijo, has mostrado realmente quién eres en tu programa de tertulia. ¿Qué tanto de eso llevarás a los Oscar?

Kimmel: Siempre trato de ser sincero, tengo una filosofía, y es: no digas algo si no lo crees ... simplemente trato de ser sincero, incluso si estoy bromeando. Y estoy ahí para hacer chistes la mayor parte, pero creo que hay un momento en el que si yo tengo algo serio que compartir entonces lo haré. También pienso que vamos a darle a los presentadores y a los ganadores la oportunidad de hacer eso también. Todos los días tengo que recordar que no se trata de mí, se trata de la gente que está ahí para ganar los premios.

Si se cumplieran tus sueños, ¿cómo esperarías que la gente recuerde la noche?

Kimmel: Espero que la gente diga "ese fue un gran show todo el tiempo, del principio al final. Fue gracioso, fue conmovedor'. No quiero ver a la gente cabeceando, si lo veo sabré que he fallado.

JB.