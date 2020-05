Jet Jaguar presenta su disco debut “Endless Nights”

La paciencia es una gran aliada de Jet Jaguar, la banda mexicana de heavy metal que, tras varios años de espera y una producción internacional, finalmente presenta “Endless Nights”, disco que demuestra por qué este proyecto nacido en 2014 en Cancún ha cautivado más allá de México.

Aunque esta banda ya ha marcado su propio territorio en los circuitos metaleros más destacados de México y Europa; así como en el festival Wacken Open Air, con el lanzamiento formal de “Endless Nights”, su primer álbum de larga duración, la agrupación conformada por el vocalista, Maxx Mendoza; el baterista, Jimmy Lozano; los guitarristas, Sergio Güez y Nehuen Pacheco y el bajista, Jorge Ramírez, confía en lograr un posicionamiento más fuerte al apostar por 10 canciones originales, de las cuales ocho están compuestas en inglés y dos en español.

“Estamos muy inspirados por la música de los 80, desde el metal, rock y pop, todo lo que engloba a esa época a pesar de que nosotros no la vivimos, pero nos encanta esta temática. En lo musical pueden esperar metal y hard-rock influenciado por los 80; en las canciones nos inspiramos en nuestras experiencias de vida, lo que nos ha pasado y la cultura-pop, películas, personajes y moda de esta época”.

El bajista Jorge Ramírez señala en entrevista que el tiempo dedicado a la producción de su disco debut no fue un capricho, pues desde un principio Jet Jaguar decidió llevar su propio ritmo para aprovechar el acompañamiento que expertos brindaron a sus canciones para lograr un material memorable con el sello discográfico alemán Pride & Joy Music, la supervisión y producción de Tonio Ruiz (Coda y QBO), y lograr la mezcla y masterización con Henrik Udd (Powerwolf, Hammerfall, At The Gates).

“Nos tardamos dos años y medio, pero fue porque queríamos estar completamente seguros de que el disco estuviera a la altura de lo que la gente debería escuchar de nuestra banda. Queríamos el mejor producto posible, la mayor calidad”.

Tras el lanzamiento de “Jet Ranger” como sencillo de apertura, Jet Jaguar da el siguiente paso promocional con “Blinding Lights” y alistar su tercer corte con “No Surrender” para julio, mes en el que la banda revelará la totalidad de “Endless Nights”.

En las buenas y en las malas

El bajista Jorge Ramírez señala que Jet Jaguar tiene a noviembre como el mes en el que arrancan su gira nacional, y aunque la banda está consciente de la situación complicada que enfrenta la industria musical ante la pandemia por el COVID-19, confía en que tanto ellos como sus colegas y el gremio en general se adapten a las nuevas dinámicas y posibilidades para seguir cercanos el público sin dejar de producir música.

“Estamos conscientes de que esta situación es muy complicada y afortunadamente nuestra gira la agendamos para noviembre y hasta este momento sigue en pie, esperamos que para entonces todo este más tranquilo; que hasta cierto punto estemos de regreso a la normalidad. Sabemos que la seguridad y la salud de las personas es prioridad”, finaliza.