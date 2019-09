Jesús Zavala, entre "Ninis" y Verónica Castro

Para el actor tapatío Jesús Zavala, el 2019 ha sido un año muy fructífero en su carrera; primero con el cierre de ciclo de “Club de Cuervos”, serie de Netflix que lo consagró ante el público con su personaje “Hugo Sánchez”; luego, vino el teatro musical con la puesta en escena “Hello, Dolly!” al lado de Daniela Romo. Actualmente, está a la espera del estreno de varios proyectos que verán la luz el próximo año.

“Este fue un año alucinante, de muchos retos y de muchas cosas nuevas. Cerramos la última temporada de ‘Club de Cuervos’ y al mismo tiempo hice comedia musical por primera vez, ya había estado en ‘Hoy no me puedo levantar’, pero no en una obra tan clásica como lo es ‘Hello, Dolly!’, que además está en el Teatro de Los Insurgentes, el cual es enorme”, comparte en entrevista.

También, formó parte de un sitcom llamado “Ninis”, una serie dirigida por Chava Cartas donde también participa Natalia Téllez: “Es este tipo de series con público en vivo y risas, lo vemos muy fluido en televisión, pero es muy difícil esta cosa de aguantar la emoción y hacer la pausa para que entre la risa, terminar la risa y seguir con la escena, es una cosa muy matemática, pero muy padre”.

Pero no todo queda ahí, próximamente lo veremos en una faceta muy distinta a la que nos acostumbró con “Hugo Sánchez”, pues aparecerá en un proyecto donde será un villano. Se trata de “R”, una serie con Mauricio Ochmann, Andrés Almeida, Paulina Dávila, la cual es producida por Ana Celia Urquidi: “Es de acción y comedia, es muy divertida, tengo un perfil y un personaje muy distinto a los que había estado haciendo anteriormente, voy a estar más villanesco esta vez, lo cual ya extrañaba un poco”.

En cuanto al cine, se aproximan dos películas, “Veinteañera, divorciada y fantástica” donde comparte créditos con Paulina Goto, Vadhir Derbez y Natalia Téllez, este proyecto es el spin off de “Treintona, soltera y fantástica” que se estrenó en 2016.

El otro filme es “Más que mil palabras” que recién acaba de filmar con Verónica Castro, de quien resalta su calidad humana como persona y actriz, pues al ser una figura tan importante para México, él agradece la oportunidad de estar en un proyecto con ella.

“Es una película grandiosa de gente que ha estado detrás de proyectos como ‘Museo’ con Gael García y ‘Bayoneta’ con Luis Gerardo Méndez, y que ahora yo esté a la cabeza de este proyecto, me parece fantástico, a parte con un elenco increíble como: Verónica Castro, Héctor Bonilla, Ximena Romo, José Carlos Ruiz y Andrés Almeida.

Y las cosas no paran ahí, pues recientemente Jesús se adentró al mundo del doblaje y estrenó “El cristal encantado”, “con la familia de Netflix, así es que estoy muy contento”, agrega. En esta serie animada comparte créditos con Marina de Tavira.

Finalmente, el histrión comparte que lo que resta del 2019 será para analizar proyectos de teatro; además, tomará unas vacaciones en Guadalajara con su familia, “me encanta tomar el coche e irme a pueblear, veremos a dónde me lleva la carretera”.