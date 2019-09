“Shopping Runway”, la app que promueve el consumo local

Nidia Zavala y un equipo de socios como Olga Adame, Luz Ybarrarán y Jorge García están impulsando la aplicación “Shopping Runway” que promueve el consumo local de marcas de moda. Dicha app tendrá su estreno el próximo 3 de octubre en la plataforma Desfilia de Expo Guadalajara, donde habrá una pasarela con las 10 marcas jaliscienses que son parte de este proyecto que tiene como embajadores a la empresaria Lorena Martínez, el diseñador Benito Santos y el actor Jesús Zavala.

“Soy socia y fundadora de una agencia de publicidad de medios masivos que se llama TOM y con base en que traíamos tendencias y números sobre el consumo por medio de aplicaciones en México, cuando me invitan a ver qué hacíamos en la moda, me dije ‘¿por qué no hacer uso de la nueva forma de adquirir (y comprar) que está creciendo en el país?’ Entonces, de ser una pasarela (solamente) yo buscaba este diferenciador que no solo quedara en un evento”.

Es así que con los socios que también se integraron al proyecto, “Shopping Runway”, busca ser una experiencia de consumo integral, por un lado ser parte de la nueva ola de consumo a través de plataformas digitales, pero por otro generando la experiencia vivencial de ver la ropa o los accesorios, es por eso que se estarán desarrollando después otras pasarelas como la del próximo 3 de octubre para que se haga el ciclo de consumo y satisfacer al cliente, que lo que él vea en vivo, tenga la seguridad que cuando lo compre en línea, le llagará tal y como lo percibió en físico.

“La idea surgió en noviembre del año pasado y en febrero ya estábamos desarrollando la aplicación. El marketing que tiene mayor impacto es la experiencia, lo emocional… Y si tú tienes una estrategia así, haces que el usuario sea parte de tu mercado. Entonces, el hacer y fusionar un evento con una aplicación, es eso, quedarnos en la mente de todos”.

La aplicación será lanzada oficialmente el 3 de octubre, pero unos días antes ya estará disponible tanto en iOS como en Android, para que el público comience a familiarizarse con ella, los pagos se realizarán a través de tarjetas Visa y Mastercard tanto de crédito como de débito, los productos le llegaran al cliente en un periodo de cinco días, partiendo del día que haya realizado su pedido. Nidia destaca que la seguridad de la compra está garantizada, pues también habrá un departamento de calidad que supervisará que todo marche en orden.

“Shopping Runway”, estará creciendo en la medida de las necesidades de sus clientes y también se estará abriendo a que más marcas participen, ahora solo es al arranque. Las 10 marcas locales que son parte de la app son: Luz Ybarrarán, Padell, Alythyum, Li & Bi, Nalolo, Blumsoul, Sesasi, A/P (Ana Pérez), Hortenzza Joyas y Sarafreika.

Por su parte, Jesús Zavala, embajador de la aplicación, resaltó que hoy en día la moda entiende mejor los cuerpos diversos y que por ejemplo, en “Shopping Runway”, se verá esto, con la variedad de productos que hay para los clientes que tienen distintas necesidades.