Jero Medina entra en la "Operación Leyenda"

Abordar desde lo actoral los conflictos políticos y sociales que tiene el país entorno al narcotráfico debe llevar consigo una responsabilidad muy clara: “No enaltecer ni normalizar a los personajes que ocasionan violencia”, considera Jero Medina, quien nuevamente dará vida al agente de la DEA “Ossie Mejia” en la segunda temporada de “Narcos: México”.

A la espera del estreno el próximo 13 de febrero a través de Netflix, Jero Medina reflexiona sobre el impacto que “Narcos: México” ha tenido al exponer una serie que si bien está basada en hechos reales, tomando como referencia a los personajes que dieron nacimiento a distintos cárteles de drogas, la historia protagonizada por Diego Luna añade toques de ficción para hacer más ligera la naturaleza de la temática.

Durante su segunda temporada “Narcos: México” abordará el desarrollo de la llamada “Operación Leyenda”, uno de los operativos más grandes y emprendidos por la DEA fuera de Estados Unidos, en el que sus agentes tenían la misión de esclarecer el asesinato del agente “Kiki Camarena”, interpretado por Michael Peña en la tanda anterior de capítulos.

“La Operación Leyenda se realizó por la DEA en México y hasta hoy en día ha sido la operación más grande y mi personaje es parte de esta operación conformada por siete agentes. Me tocan muchas escenas de acción, podrán ver cómo se desarrolla toda esta trama entre los agentes y los narcos (…) el reto de mi personaje era dale vida, personalidad, brindarle diferentes ángulos, eso fue el desafío creativo más grande”.

SABER MÁS

Lo que viene

Tras el estreno de la segunda temporada de “Narcos: México”, Jero Medina revela que en breve comenzará con la producción de una nueva serie para Netflix con una temática controversial de la que próximamente dará más detalles, además de tener en puerta un cortometraje también en Estados Unidos.

Fuera del personaje

El actor resalta que integrarse a “Narcos: México” y tener la responsabilidad de interpretar a un agente de la DEA, le ha permitido tener una visión más amplia sobre la violencia y sus consecuencias no solo desde lo interpretativo al estar inmerso en constantes escenas de acción, pues como ciudadano y mexicano también ha profundizado sobre los porqué que siguen teniendo a nuestro país ante situaciones de inseguridad e incertidumbre.

“Este tema es muy sensible y esto me ha ayudado a mí como ciudadano y mexicano para entender con más profundidad cómo es que comenzó todo esto en México, qué aspectos de ese entonces nos siguen persiguiendo hoy en día. No puedo decir que el personaje se me queda pegado, nosotros hacemos nuestro trabajo que no es emocionalmente profundo como requerían otros personajes. Esto es entregar información, llevar acabo la historia para informar lo que sucedió entonces para darnos una idea de cómo estamos ahorita”.

Jero Medina puntualiza que si bien este tipo de contenidos ahora son más accesibles a niños, para él es importante que los adultos cercanos expliquen a los espectadores más jóvenes los contextos de estas historias para tener una visión realista, respetuosa y sensible cuando se aborda la violencia en un proyecto artístico.

“Yo empezaría explicando qué es la violencia y sus diferentes tipos. Muchas personas, creo yo, sobre todo por la cantidad de violencia que vemos, no están conscientes del grado de violencia que existe, desde lo verbal hasta lo físico y psicológico; luego explicaría la historia de nuestro país y lo que está ocurriendo en estos momentos. No es una serie que glorifique a los narcos, sí muestra cómo vivieron, qué hacen y su poder, pero a mi juicio es una serie que da más información, glorificar no es su camino”.