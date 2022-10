Jenni Rivera: Denuncian abandono en la tumba de "la Gran Señora"

Doña Rosa Rivera, madre de la diva de la banda, Jenni Rivera, denunció que encontró un verdadero "cochinero" en la tumba de su hija, esto a pesar de que pagó una importante suma de dinero para que el lugar siempre estuviera limpio.

Rosa hizo la denuncia pública a través de un video en YouTube, donde también se encontraba su exesposo y padre de Jenni, Pedro Rivera, además de Rosie, hermana menor de la intérprete. "Fui al panteón y estaba un cochinero ahí, de todas las plantas que hacen y dije: 'Ay, no sé por qué no cortan estas plantas se ve tan feo'. Yo pienso que a mi hija no le gustaría que se viera tan mal".

"Le pregunté al señor y dijeron que podía quitarlas y, entonces, sale una desgreñada y me dice que yo soy una vieja amargada, que de todo reniego… Se pagó mucho dinero por el lugar de Jenni, se supone que debe estar bien".

Esto fue lo que aseguró la señora Rivera, al exigir que la última morada de su hija estuviera bonita. Los restos de "La gran señora" descansan en un cementerio llamado "All Souls Cementery", en Long Beach, California.

