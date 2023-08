Javier Ibarreche llegará al Teatro Galerías con su espectáculo "Literal"

El próximo viernes 18 de agosto en punto de las 20:30 horas el actor, comediante e influencer, Javier Ibarreche, se presentará en el Teatro Galerías con su espectáculo de stand up, "Literal", una rutina donde hace un repaso por su vida personal y su trayectoria. EL INFORMADOR conversó con él sobre este show y cómo ha vivido este auge que ha tenido en redes sociales a partir de ofrecer sus reseñas de películas y series de televisión.

"Este show que voy a presentar, me emociona por varias razones. Para empezar, porque será en el Galerías, un teatro que tiene por demás un valor histórico y cultural importantísimo, es un teatro que no me ha tocado conocer ni como actor, ni comediante, solo lo conozco en calidad de público y que sea la primera vez con un show completamente mío, eso me tiene emocionado. Además de eso, este show en particular, yo pretendía jubilar el material desde hace tiempo y pasando la vez que fui a los Oscar, organicé un show donde grabé ese material y me dieron ganas de hacer un último gran show para despedirlo."

Así que hizo una fecha en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México y se llenó, eso lo llevó a decidir que también habría oportunidad de presentar el espectáculo en Guadalajara y Monterrey.

"Algunos de los chistes que hay ahí los escribí hace algunos meses, otro tienen tres años, cuando daba clases en línea o en algún momento particular de mi vida y un par más tienen más de cinco años, desde que comencé a hacer comedia. Lo que me gusta del show es que es como una colección de mi mejor material de los últimos cinco años, es como un recorrido por mi vida y un reflejo de cada etapa, las cuales han sido muy diferentes, por ejemplo cuando daba clases, cuando era solo actor de teatro y ahora que también está a lo que me dedico (contenido en redes sociales). Ahora sí que esto es como una carta de presentación para que me conozcan a través de la comedia."

El chiste con el que arranca, por ejemplo, tiene que ver con su etapa como adolescente. Y luego conforme avanza el show habla de lo que vivió mientras cursaba su carrera, cuando comenzó a dar clases y recientemente de su incursión en redes sociales a raíz de compartir sus reseñas. De hecho, la gente comenzó a ubicarlo a raíz de esto, pero para Javier también es importante que la audiencia lo redescubra como actor y comediante.

"Yo tengo muy claro que la gente me ubica como el wey de las películas y no me molesta porque sí lo soy, me gusta que yo también me gané esa estampa. Pero pasan dos cosas, por un lado todavía pasa que hay cierto escepticismo de la gente que dice 'otro influencer que cree que da risa y montó su show de stand up', pero lo que no sabe es que es al revés, porque yo ya era standupero, ya tenía un show montado y de repente comencé a hacer contenido en Tik Tok que fue lo que explotó y lo que me dio audiencia. Pero también por otro lado también está bonito, porque la gente que no me conoce tanto, ve mi contenido en redes y después de ver esas reseñas, cuando llegan al show por casualidad, curiosidad o lo que sea, se encuentran con alguien que creían conocer y que resulta que tiene toda otra cara".

Sobre cómo encontró el equilibrio para integrar todas sus facetas en un mismo espectáculo, expresa que naturalmente ocurre que cuando alguien se dedica a varias cosas, sus diferentes profesiones se contagian la una de la otra.

"Recuerdo que cuando daba clases y ya comenzaba a hacer comedia, me era inevitable buscar chistes en clase", porque entendía que la risa eran un buen recurso para que sus alumnos aprendieran. "Y cuando empiezo a hacer videos en Tik Tok hablando de cine, busqué también en la medida de lo posible meter chistes alrededor de ese contenido. Y lo mismo ha pasado con mi comedia, desde que me dedico de lleno a hablar de series y de películas, cada vez más mis referentes tienen que ver con esto. Entonces, así como trato de dar risa en mi contenido, trato de hablar de cine en mi comedia".

A partir de esta exposición que ahora tiene, dice Javier que tiene ganas de hacer muchas cosas, quiere desarrollarse en la tele y en el cine, ya sea como escritor, como actor e incluso como director, "es un medio al que estoy entrando poco a poco desde diferentes lugares, pero también tengo ganas de este lenguaje de la reseña y del comentario sobre otro contenido, quiero ver si exploro un periodo donde reseñe obras de teatro, o hablar de música también".

Expresa que ahora que está tan en auge "La Casa de los Famosos México", más de alguno le ha pedido que reseñe el show, pero confiesa que esto lo rebasa porque es un contenido 24/7 más las galas, "es una cosa demasiado grande para una reseña que yo podría hacer. Yo solo me declaré team Infierno porque vi que hablaron bonito de mí". Finalmente, comparte que pronto lanzará su especial en su canal de YouTube, toda vez que termine con su gira.

