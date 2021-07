Jaime Jasso, la magia tapatía y visual

Entre los recuerdos que Jaime Jasso atesora de su natal Guadalajara y de su infancia, son algunas calles del Centro Histórico que se iluminaban con la luz de algunas pantallas de los juegos de Arcade que se encontraban en los corredores de la Plaza Tapatía.

Aquí, comenzaría parte de su apasionado gusto por los videojuegos, a la par de que el cine también comenzaba a figurar como uno de sus principales intereses, sin imaginar que años después formaría parte de los equipos creativos de franquicias mundiales e icónicas como “Star Wars” y “Avengers”.

“En ‘El aro’ estuve trabajando como pupilo, me estaban enseñando, fue en el 2001, para mí eso me abrió los ojos, estar trabajando en una película hollywoodense, no como artista, porque estaba aprendiendo, ahí dije que quería hacer esto y dedicarme de lleno, pero desde niño veía las películas de ‘Star Wars’ y jugaba videojuegos, iba a la Plaza Tapatía a jugarlos. Todo lo que era material audiovisual era estimulante, es lo que me hizo hacer esto”.

La trayectoria de Jaime Jasso ha transitado por diferentes frentes, desde la creación de comerciales para Cinépolis en los años 90, detrás de cámaras al pendiente de los efectos visuales y creación de arte conceptual y digital de películas que fueron aclamadas y ganadoras del premio Oscar, también como cineasta de sus propias historias, y actualmente es director de Desarrollo Visual de la compañía internacional de videojuegos Tencent Games.

“Yo nunca pensé dedicarme a esto, siempre estuve interesado en el arte, el dibujo, el cine, pero era algo que me gustaba, porque en los años 80 era imposible, era como el ‘sueño guajiro’, pero cuando tienes una certeza de lo que quieres, hay algo que se programa en tu cerebro y te hace hacer las cosas que te llevan a esa meta, fue lo que me pasó”.

El inicio de la magia

De visita en Guadalajara, Jaime Jasso llegó por primera vez a Ciudad Creativa Digital, en donde además de encontrarse con nuevos talentos y compartir su apreciación sobre cómo las industrias creativas son una realidad laboral y económica a nivel mundial, también recordó momentos clave en su carrera y cómo es que se ha posicionado como uno de los mexicanos más buscados por Hollywood.

TALENTO. El tapatío ha trabajado en Lucas Films donde trabajó en “Rogue One” -en la foto-, “El despertar de la fuerza”, “Los últimos Jedi” y en “Millenium Falcon Ride” de Disneyland's Galaxy's Edge. ESPECIAL

“Lo único que hacía de niño en mi ciudad era soñar, conocer y hacer las cosas de una manera que terminó siendo mi profesión y que es la de muchos ahora. Creo que hay que poner atención cuando tenemos pasión desde jóvenes, porque eso puede ser nuestro futuro. Me dio mucho gusto que muchos de los estudios de Guadalajara están trabajando a nivel mundial, compatriotas trabajando fuera de México”.

Si su rostro no te es conocido a primera vista, basta con echar una mirada a los créditos de su trayectoria para descubrir que su primera participación en Hollywood fue hace 20 años en la película “The Ring” (“El aro”), que sería clave para después ligarse a producciones como “Avatar”, filme de James Cameron con el que ganó un Oscar en equipo por Mejores efectos visuales, después llegaría a Lucas Films para incursionar en “Rogue One”, “El despertar de la fuerza”, “Los últimos Jedi” y en el “Millenium Falcon Ride” del parque temático Disneyland’s Galaxy’s Edge.

“Me tomó muchas décadas llegar, porque entonces en México el internet comercial comenzó entre 1995 y las fuentes de información eran muy pocas, pero poco a poco se logró y llegué a trabajar en proyectos que eran un mero sueño. Mi primer trabajo más profesional fue en Los Ángeles en el estudio de Tim Miller (‘Deadpool’, ‘Terminator’) haciendo cinemáticas para videojuegos por muchos años, ya en 2009 trabajé para ‘Avatar’ de James Cameron, y eso me dio la confianza y portafolio para brincar a ‘Industrial, Light & Magic’ de Lucas Film, donde estuve casi 10 años con 25 películas y videojuegos”.

Jaime Jasso también sería testigo de cómo tomaba forma uno de los universos más importantes de la cinematografía con Marvel Studios, que le abrió puertas para que este tapatío formara parte de la producción visual de “Avengers: Infinity War”, “Iron Man 2”, “Capitán América y el soldado del invierno” y “The Avengers”, por ejemplo, además de ligarse a otras producciones como “Transformers”, “Cloud Atlas”, “Star Trek: en la oscuridad”, “Tortugas Ninja 2”, “Aladdin” y “El irlandés”, entre otras.

“AVATAR”. El filme de James Cameron le valió al mexicano ser parte de una producción que cosechó una avalancha de premios Oscar. ESPECIAL

De frente a la industria

Para Jaime Jasso, las industrias creativas están en constante evolución y ante los beneficios que hoy brinda la tecnología, visualiza más olas generacionales de talento que por ejemplo, posicionarán aún más a sectores como los videojuegos, que actualmente duplica como motor económico a la industria del cine.

“Todos de alguna manera jugamos videojuegos, las posibilidades son muchas. Lo que me atrajo de este mundo es que el cine, los gráficos que eran muy foto-reales, gracias a las tecnologías de videojuegos y las nuevas aplicaciones de videojuegos ya todo se ve muy real, es lo que me está gustando, la interactividad que se ve muy de calidad de cine y eso es lo que está atrayendo a los artistas de cine a los videojuegos, podemos hacer el mismo nivel”.

Aunque es evidente el gran mercado hacia los videojuegos en todo el mundo y más a raíz de la pandemia, Jaime Jasso considera que uno de los principales desafíos de cualquier país que desea apostar por las nuevas economías y contenidos, es justamente la apertura a la competitividad y estar al pendiente de cómo otras culturas y sociedades van abriendo camino a las industrias creativas.

“Hay que abrirse a ver qué están haciendo los demás países y empresas, como ideología no tener el concepto de que los juegos hacen mal, es todo lo contrario, está probado que aumenta la inteligencia cognitiva, es un entretenimiento puro. Hay que ver que están haciendo los demás y qué está funcionando, no solo en México, que ya lo está haciendo, creo que es un proceso que tomará un poco de tiempo, pero ya se está abriendo la puerta a los videojuegos y apoyar a quienes vienen a traer ese cambio”.

DE LA MANO DE MARVEL. Jaime también laboró en proyectos de peso para el mundo de los héroes, entre ellos la épica “Avengers: Infinity War”. ESPECIAL

Guadalajara en la mira

A la par de su desarrollo en la industria de los videojuegos, Jaime Jasso explora su faceta como director y productor de sus primeros cortometrajes en live-action y el primero, “El camino” (co-producción de Render Farm Studios y CGPreceptor, y co-dirigido por Fernando Campos), fue filmado en México y protagonizado por Gustavo Sánchez Parra (“Amores perros”), actualmente alista su estreno vía streaming. Jasso también está en la preproducción de un nuevo cortometraje de horror, con la posibilidad de que pueda ser filmado en Guadalajara a finales de 2021.

MQ