Jacqueline Bracamontes afina "La Voz México"

La sexta temporada de “La Voz México” está lista para llegar a la pantalla este 15 de octubre, con dos nuevos coaches estrellas: Maluma y Carlos Vives, al tiempo que repiten dos de las ediciones anteriores, que son Yuri y Laura Pausini. Por el lado de la conducción, continuará al mando la tapatía Jacqueline Bracamontes, un icono del programa.

Bracamontes no esconde la alegría de ser parte del programa, y en entrevista con este medio, expresa su agradecimiento tanto a Miguel Ángel Fox como al resto de la producción del programa. “Yo ya me siento parte de ‘La Voz México’, así que estoy encantada de volver a estar al frente y disfrutar de nuevos cantantes. Habrá chavos que conoceremos por primera vez, jóvenes y adultos, quienes nos demuestran que para luchar por nuestros sueños no hay edad. Hay participantes que vienen por su segunda oportunidad, o que ya han tenido carreras exitosas y quieren darle nuevo uso a su trayectoria”.

Este Domingo 15 de Octubre a las 8:30 de la noche disfruta del gran inicio de @LaVozMexico ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/5WLmzxnTXo — TelevisaPuntoCom (@TelevisaDotCom) 9 de octubre de 2017

Nuevos sabores en la fórmula

No sólo habrá diferentes cantantes que deleiten a las familias mexicanas cada domingo, sino que la conductora confiesa que habrá varias sorpresas y cambios para esta sexta temporada. “Cada edición tiene su magia, pero esta será espectacular. Cambian algunos detalles, como en las audiciones. Antes, cuando un participante no se quedaba, los coaches se voltean, platican con él o con ella, le comentan qué les gustó, qué no, qué pueden mejorar… lo consuelan un poco, y el que sigue. En esta ocasión, hay una nueva regla, si el participante no logra que los jueces se volteen en el escenario, el participante se deberá bajar”.

La nueva dinámica dificulta la labor de los participantes, aunque también de los familiares, pues ambas partes se quedan sin el pequeño consuelo de las palabras del jurado. Aunque, otro cambio, permitirá que los familiares y amigos estén en un cuarto donde podrán observar al participante, además de animarlo y echarle porras de apoyo. Ambas modificaciones son para Bracamontes “un acierto y le da un toque muy interesante a esta temporada”.

Las nuevas pautas modificaron la parte favorita de la conductora: la audición, ya que, en ella vive emociones continúas, “río, lloro, me emociono mucho. Hay historias muy bonitas en los participantes, con sus familias, de dónde vienen, qué sueñan. Me toca empaparme de las historias, incluso entrego el sobre hasta las ciudades natales de algunos, el estar ahí, el conectar mi 100%, ponerme en el lugar de los participantes y familiares, lloro con ellos, gozo, brinco de la emoción. Vivo de todo un poco. Mi trabajo es conectar con ellos”.

Elemento familiar

Un factor que Jacqueline Bracamontes disfruta con La Voz, es el público que lo ve, pues destaca que es un programa familiar: “ha gustado mucho a las familias, lo ven el abuelo, la mamá, el hijo… Temporada con temporada esto se ha demostrado, entonces me emociona regresar con esta bandera, la bandera de una familia unida para ver este programa. Además se crean polémicas entre los miembros y amigos… Me encanta que pueda tener cita con la familia unida”.

Así como afirma que las familias mexicanas disfrutan con el reality, recuerda que su familia también lo hace: “Mi prioridad es mi familia. A mis hijas les encanta ir conmigo y verme en la televisión”.

SABER MÁS

De última hora

La participación de Bracamontes estuvo en duda hasta el último minuto, pues en meses pasados perdió su exclusividad con Televisa por motivos económicos de la empresa.