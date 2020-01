"Jackboys" de Travis Scott se posiciona en lista de mejores álbumes

El disco Jackboys del rapero estadounidense Travis Scott, se colocó en el primer lugar de los 200 álbumes más escuchados, en su semana de estreno.

Según la lista, que comparte Rolling Stone y que comprende del 27 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020, Jackboys consiguió vender más de 117 mil unidades en apenas su primera semana de lanzamiento, toda vez que posiciona los temas Out west, Gang gang y Had enough como los más populares del material discográfico.

El álbum incluye la participación de la cantante española Rosalía en Highest in the room, un remix en el que también participa Lil Baby, y que en la plataforma de YouTube suma más de nueve millones de reproducciones en tan solo una semana.

Mientras tanto, Fine Line lanzado por el exintegrante de la agrupación One Direction, Harry Styles, perdió posiciones, pues a pesar de que debutó en el primer lugar durante su semana de lanzamiento, del 13 al 20 de diciembre del 2019, actualmente se coloca en el cuarto lugar de los mejores 200 álbumes.

Por su parte, el "soundtrack" de la cinta Frozen 2 está en el sitio cinco, mientras que When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lanzado el 26 de marzo de 2019 por la cantante estadounidense Billie Eilish, se posiciona en el lugar número seis.

OB