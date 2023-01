Aquellos que se fascinan con el cine de terror, ya pueden ver en su sala de cine favorita la película Jack in the box 2: El Despertar.

Jack in the box 2: El despertar. ESPECIAL/ SUPRA CINEMA.

Se trata de la secuela del filme estrenado en 2019, y que de nueva cuenta es dirigida por el cineasta Lawrence Fowler.

La historia comienza cuando una mujer moribunda, Olga Marsdale, abre una caja de sorpresas vintage y hace un trato con Jack, el payaso que vive dentro de la caja, quien en realidad es un demonio al que ha liberado.

El intercambio consiste, en que para curarse de su enfermedad, Olga deberá ayudar a este malévolo payaso a cobrar la vida de seis víctimas inocentes.

Jack in the box 2: El despertar

(The Jack in the Box: Awakening)

De Lawrence Fowler.

Con James Swanton, Nicola Wright, Matt McClure, Mollie Hindie, Nicholas Anscombe, Jason Farries.

Reino Unido, 2022.

XM