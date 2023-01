Si te gustan las historias de aventura, el cine europeo y familiar, la cartelera de cine de la ciudad tiene en su programación la película italiana El niño y el tigre, que es una buena opción para ver en tu sala de cine favorita.

El niño y el tigre. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

El cineasta italiano Brando Quilci transporta a los bosques tropicales del Himalaya en este largometraje para toda la familia.

La trama se centra en el pequeño Balmani, un niño que está solo en el mundo, quien después del terremoto que asoló Nepal, se escapa del orfanato y se adentra en el denso bosque, tratando de encontrar el camino de regreso a Katmandú.

Pronto, su destino se cruza con un cachorro de tigre de bengala, capturado por una banda de cazadores furtivos.

El niño logra liberar al tigre de la jaula, en la que está encerrado y lo lleva consigo, convencido de que ambos estarán a salvo si logran llegar a Taktsang, un antiguo monasterio en la cima de las montañas conocido como La guarida del tigre, según la leyenda el gurú Rimpoché, volando desde el Tíbet en el lomo de un tigre, aterrizó en una cueva debajo del monasterio.

El niño y el tigre

(Ta’igara: An adventure in the Himalayas)

De Brando Quilci.

Con Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce, Shi Yang Shi.

Italia, 2022.

