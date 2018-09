JNS y su pasaporte tapatío

Emoción. Es lo primero que se adivina en las palabras de Karla Díaz-Leal Arreguín cuando comienza a hablar sobre la presentación de JNS en nuestra ciudad este fin de semana. No es para menos, ya que será la primera que el cuarteto femenil realice en solitario en el Auditorio Telmex. El reto es grande, la expectativa también.

“Me siento contenta, todas nos sentimos así cuando vamos a Guadalajara con este reto. El Telmex es un escenario que teníamos ganas de pisar en solitario y al fin se nos hizo. Tenemos toda la expectativa, todos los nervios y toda la emoción al flor de piel”, asegura Karla, quien con Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía integra uno de los conceptos pop más duraderos de la escena nacional.

JNS llega este 8 de septiembre al escenario del Auditorio Telmex en punto de las 21:00 horas, para presentar su Metamorfosis Tour, donde prometen dar un largo recorrido por los temas que las encumbraron como clásicas dentro del género pop, y de paso, presentar un espectáculo renovado que refleje su madurez.

Pero más allá de los nuevos vestuarios, coreografías y espectáculo, algunas cosas permanecen inalteradas para el cuarteto. Para Karla, una de ellas es la relación que ha creado con la Perla Tapatía, una tan profunda, que por momentos parece que más que llegar a ofrecer un show, regresan a casa.

—Están por llegar a Guadalajara, ¿qué es lo primero que quieres hacer aquí?

—¡Ir por unas tortas ahogadas! (risas). Me encanta la cocina tapatía, y digan lo que digan, las tortas solamente se pueden comer allí como se debe. Pero ya en serio, nos encanta ir para reencontrarnos con los fanáticos. Es una relación de muchos años.

—Más allá de la comida y la gente, ¿qué ha significado Guadalajara en su carrera?

—Uff, es una ciudad clave. Creo que no hemos tenido gira con la que no hayamos ido. Y son muchos recuerdos, muchos…(silencio). Me acuerdo cuando estábamos chiquitas y nos contrataron para presentarnos durante más de un mes en Selva Mágica, ¡fue mucho tiempo!

—Ya no es común que eso suceda…

—¡No! Fue tanto tiempo que en el hotel que nos quedamos nos dieron permiso de redecorar a cada una nuestra habitación, como si fuera la de nuestra casa. Y lo fue, así nos hicieron sentir.

—En cierto sentido, terminaron por “naturalizarse” tapatías

—¡Mucha gente sí cree que soy de Guadalajara! (risas). Por eso nos da a todas gusto ir, me siento orgullosa de la conexión que formamos con esa ciudad.

—¿Cómo sienten que ha caminado el disco “Metamorfosis” entre la gente?

—Bien, muy bien. Es un disco especial, por un lado tenemos algunos temas inéditos para mostrarle a la gente lo que estamos haciendo ahora, y por el otro tenemos estas baladas poderosas con buenas respuestas. Son clásicos con los que nos llevamos al público a otro tiempo, a vivir emociones de otras épocas.

—Mencionas los temas inéditos, ¿hay interés del grupo de hacer un disco solamente con canciones nuevas?

—La intención siempre está, pero no le pondría una fecha para lanzarlo. Quizás antes haya un “Metamorfosis volumen 2”, porque quedaron fuera muchas canciones que nos hubiera gustado incluir, aunque lo que sí es que por ahora nos vamos a enfocar en la gira y que la gente disfrute este viaje musical con nosotras.

—Hablando de viajes Karla, con la experiencia que han acumulado en estos años, ¿los nervios al subir al escenario ya los dominan o se disimulan nomás?

—(Risas) ¡Se disimulan totalmente! Me parece imposible poner en palabras precisas lo que siento en el cuerpo y la mente al subir al escenario. Es una adrenalina muy poderosa.

Por más ensayos y disciplina que pongamos, siempre está ese factor imprevisto, la posibilidad de que algo salga con un error o falle. Está ese nervio que lo hace especial. Creo que jamás lo dejaremos de sentir, en el escenario lo que manda es la emoción.

Te esperan

Además de la renovación sonora y visual, el elemento que hará que el concierto en Guadalajara sea especial será la gente. Y Karla invita desde ahora a todos los espectadores a asistir “disfrazados, con pelucas, con ganas de cantar. El show no está solamente sobre el escenario”.

La promesa es que la velada estará enmarcada con éxitos como “Pepe”, “Me pongo mis jeans”, “Enferma de amor”, “Estoy por él” e “Ilusión del primer amor”, entre otras.

JNS / Auditorio Telmex / 8 de septiembre / 21:00 horas /

E: de $350 a mil 800 pesos.