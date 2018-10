Izán Llunas interpreta a Luis Miguel y Justin Bieber en las Fiestas de Octubre

Izán Llunas se presentó anoche en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre de Guadalajara para interpretar canciones de Luis Miguel.

El joven que interpretó a Luis Miguel en la serie biográfica fue bien recibido por el público al ofrecer temas del cantante consolidado, así como de otros artistas como Justin Bieber.

Izán Llunas expresó: “primero muchas gracias por invitarme y muchas gracias a ustedes por estar aquí”.

Sorprendió al público al recibir al joven pianista Carlos Hurtado, con quien interpretó "Eres", así como a Corina con quien cantó a dueto "Todo el amor del mundo".

Al recibir la "Luna de Plata", Izán invitó a su papá Marcos Llunas y a su hermano menor a acompañarlo en el escenario, en donde su padre resaltó lo importante de esta oportunidad, ya que es la primera vez que su hijo canta en un escenario con su propia banda.

Durante la velada Izán Llunas interpretó "Decídete, No me puedes dejar así", "1+1= 2 enamorados", "Love yourself", "Frente a una copa de vino", "Marcela", "Mamá mamá", "Eres" (con el pianista Carlos Hurtado) y "Todo el amor del mundo" (con Cori Acosta)

Además, "Bikini azul", "Isabel", "Cuando calienta el Sol" y "Malagueña", para satisfacción de los asistentes a las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

AC