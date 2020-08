Iván Valdés, muy afectado por la muerte de su abuelo "El Loco"

Aunque en los últimos meses Iván Valdés, nieto de Manuel "El Loco" Valdés no estuvo cerca de él, detalló que está muy afectado por el sensible fallecimiento del actor y ya se encuentra en camino a la Ciudad de México para asistir esta noche al velorio de su abuelo.

"No me siento bien para hablar, aún no lo asimilo, no me siento en condiciones, estoy viajando hacia la Ciudad de México", detalló Iván.

Quien fuera asistente del desaparecido cómico detalló que tras la partida de "El Loco" ha recibido muestras de afecto y cariño del medio artístico, mismas que agradece.

Detalló que estará esta noche en el velorio de su abuelo, el cual se planea sea alrededor de las 22:00 horas en una reconocida agencia funeraria ubicada en Sullivan, en la colonia San Rafael.

En los últimos meses se había desatado una guerra de declaraciones entre Iván, Marcos Valdés y Manuel Valdés Jr, quienes afirmaban que el nieto de "El Loco" no tenía relación con el cómico y que incluso tenía prohibida la entrada a la casa del desaparecido actor, aseveraciones que negó Iván.

AC