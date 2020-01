Iván Arana le canta a "La bandida"

Resistirse a los personajes complejos que le permitan explorar más fronteras interpretativas no es posible para Iván Arana, quien sin temor alguno aceptó dar vida a Pedro Núñez, un peculiar cantante que será fundamental en “La bandida”, la nueva propuesta de Telemundo protagonizada por Sandra Echeverría, que hoy llega a la pantalla chica.

En entrevista, Iván Arana comparte los retos que implica este nuevo rol, que si bien no se trata de una imitación ni una copia, sí tendrá referencias sobre uno de los cantantes y actores que consagraron a la época de oro de México: Pedro Infante, pues Pedro Núñez es un joven talento que sueña con tener una carrera igual de gloriosa que el afamado cantante de “Amorcito corazón”.

Iván Arana —quien ha participado en proyectos internacionales como “Soy tu fan”, “El mariachi” y “El señor de los cielos”— puntualiza que “La bandida” explora la vida de Graciela Olmos en contextos políticos e históricos muy importantes de México durante La Revolución, y pese a que las referencias heroicas predominan en lo masculino, esta producción dejará en claro las otras luchas que las mujeres emprendieron desde sus trincheras y habilidades intelectuales.

“Es un personaje muy lindo, basado en Pedro Infante. Los escritores reunieron una serie de anécdotas que pudo haber vivido Graciela Olmos con sus amantes, construyeron al personaje que interpreto. Además, tuve la oportunidad de cantar junto a Sandra Echeverría canciones muy lindas”.

Iván Arana resalta que “La bandida” es una producción que si bien no busca aleccionar, sí brinda un panorama amplio sobre los retos y situaciones a las que las mujeres han estado sujetas, en especial, en los tiempos en los que Graciela Olmos se posicionó como una mujer empoderada: “Graciela Olmos es un personaje que ha sido borrado de la historia, es importante que la gente la conozca. Realmente se preocuparon por encontrar la atmósfera de esta casa de citas, esta producción ha sido como estar en una máquina del tiempo”, explica Iván Arana al destacar que trabajar con músicos reales también brindará un toque profesional y más realista al entorno de los personajes, en especial, en el desempeño de Pedro Núñez.

“Mi personaje toca de alguna forma la parte amorosa en la vida de Graciela Olmos, me parece interesante lo que hicieron los escritores, mostrar la visión de Graciela sobre cómo veía el mundo, cómo interpretaba las cosas. Pedro le ayuda a Graciela a atreverse a cantar sus canciones, ella las escribía, pero de alguna manera la impulsa para que las cante con su guitarra”.

Inspiración legendaria

Iván Arana considera que además de documentarse y entender bien los contextos e inquietudes de Graciela Olmos para ofrecer una telenovela histórica con credibilidad, el reto también fue lograr que su personaje Pedro Núñez lograra reflejar el carisma que caracterizó a Pedro Infante:

“Yo sé que el personaje está basado en Pedro Infante, pero es algo muy importante, porque Infante es una de las figuras más importantes de la cultura mexicana y tomar esa responsabilidad no es fácil. Buscamos no imitar a Pedro, sino tener una idea de lo que pudo haber sido la psicología de Pedro en esos momentos, eso fue el reto personal que tomé. Me siento contento de mostrar mi voz”, finaliza.



JL