Isbo comienza nuevo ciclo después de “La Academia”

El domingo pasado todo pintaba para que Isbo tuviera una noche redonda en La Academia, tuvo una buena presentación musical con comentarios favorecedores y sus compañeros lo destacaron como uno de los fuertes competidores para llegar a la final, sin embargo las llamadas del público no lo favorecieron y se convirtió en el reciente expulsado del reality show, pese a ser uno de los participantes con mayor impacto en las redes sociales.

El originario de Matamoros ve la vida con filosofía positiva, por lo que está más que listo para comenzar una nueva aventura después de la plataforma que le representó La Academia: “Son sentimientos encontrados, pero hay que tomar todo con mucha conciencia porque al final del día este proyecto es una vitrina donde puedes mostrar tus capacidades, y creo que logré demostrar mucho durante mi estancia, aproveché mucho las clases y logré aplicarlas en el escenario, demostré que puedo bailar, que puedo cantar, interpretar y conectar con mis sentimientos, canté desde un ‘Despacito’ de Luis Fonsi hasta un ‘A mi manera’ de Frank Sinatra”.

Isbo no siente que haya sido una eliminación, sino que “me gradué antes de tiempo con honores, por eso salí feliz, estoy contento con lo que hice. Tengo que decir que justamente antes de que revelaran el nombre (del expulsado), Adal abrió el sobre un poquito para ver y alcancé a ver las letras ‘Is”, entonces me di cuenta que era yo porque no había nadie más con esas letras. Respiré un poco y lo tomé todo tranquilo, sucedió lo que nadie esperaba porque esa noche me nombraron como uno de los competidores más fuertes”.

Después, al retomar las redes sociales se dio cuenta que el público también estaba en shock por el resultado, puesto que lo veían en la final.

Considera que tal vez el público se confió en su posicionamiento y no voto por él, “pueden ser muchos factores, nada es fortuito en La Academia, nada es casualidad, siempre habrán cosas que pueden suceder, este es un proyecto que termina en unas cuantas semanas y acá afuera en el mundo real es donde tienes que demostrar lo que aprendiste. Hay que cumplir los sueños”.

Ahora, el cantante de 24 años quiere rodearse de la gente adecuada que sume a su proyecto musical que tenía desde hace tiempo. “Esta carrera es de perseverancia, de necedad, yo nunca he quitado el dedo del renglón y siempre he luchado por mis sueños, yo me fui a vivir a Los Ángeles porque cantaba con un grupo de allá y luego me invitaron a otro y de ahí fui conquistando metas”.

Previo a su participación en el reality, “había empezado a preparar un proyecto como solista, me gasté todos mis ahorros en ese demo, hasta que llegó el casting de La Academia”. Su foco es la música, pero también si llegarán otros proyectos como la actuación los tomaría siempre y cuando encuentre que tiene talento para hacerlo.