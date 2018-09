Irreverencia en el "Doña Pancha Fest"

Conversar con El Muertho de Tijuana es toda una experiencia, mientras expresa sus sentires sobre música, futbol o política, hay una voz interna -tal vez su conciencia o su otro yo- que lo interrumpe constantemente y que mantiene divertida la charla. Coloquial, despreocupado y muy irreverente, el personaje que saltó de las calles de Tijuana a los ambientes alternativos de quienes se dicen alejados de las poses, pero que terminan cayendo en ellas, comparte que está próximo a llegar a Guadalajara, esta vez en el marco del festival “Doña Pancha Fest”.

Dicho proyecto que tiene la característica de ser un evento donde llegan talentos de la escena underground cumple su décimo aniversario con un cartel bastante estrambótico que hará estallar musicalmente al Laboratorio de Artes Variedades (LARVA) este 22 de septiembre con los talentos Papi Saicos feat. San Pedro El Cortéz, Juan Cirerol, El Muertho de Tijuana y Rancho Shampoo y La Indian Dub Orchestra, entre otros. Un día después, el 23 de septiembre, el cartel es distinto y el espacio también: en el Foro Andén.

El Muertho de Tijuana avisa que llevará su nueva propuesta musical a la que denomina “Gira Porno”. “Es el tiempo de la apertura y yo celebro eso, que las dictaduras de las televisoras ya se fueron al averno y ahora con el ‘boom’ de las redes sociales, celebro la libertad de expresión y que cada vez haya más foros para que cada quien expongamos nuestras ondas”.

Relación especial

El Muertho de Tijuana recuerda que la primera vez que se subió a un avión fue precisamente para llegar a Guadalajara, “de estar en un tianguis ahí ‘perreándola’ como mendigo del rock, de repente la vida me comenzó a sonreír más”, pero su voz interna luego le grita -“mentiroso”-. Señala que estando de nueva cuenta en la ciudad, llegará con su bandera de erotismo, “mucho rock para ensalzar el sexo como algo mejor que las drogas”, lo define como “El rock XXX de El Muertho”.

En ese sentido quiere hacer performances, pero analizará primero qué mostrará porque no quiere que lo censuren y eso también depende de los foros donde se va a presentar, así como de los horarios. Lo que busca con su espectáculo es que el público la pase de lo mejor, “para qué tanta violencia, que salga bien tu semana con esfuerzo y el sabadito ya agarras la caguama, el tequila, la cerveza, el domingo te curas la malilla (la resaca), haces san lunes y el martes a trabajar”.

Amante del futbol

El Muertho de Tijuana saltó a la fama en Tijuana cuando su propuesta se hizo viral, sin embargo, él nació en Delicias (Chihuahua). Se llama Jesús Hernández Ramos. De adolescente estaba interesado en el futbol y lo practicó, llegó a fuerzas básicas, pero el destino lo llevó a trabajar en la hojalatería, hasta que encontró su verdadera vocación, la de ser artista.

“Yo le tiré al profesionalismo, pero llegué nada más a la reserva del Puebla y del Tigres, por cierto que unos paisanos de Guadalajara me quitaron el puesto, eran buenísimos, uno de ellos sí llegó a la Primera División, Sigifredo Mercado (quien también jugó en el León), yo de banca no salí, pero fue el destino, creo mucho en él porque ahora mi vida está terminando en lo que soñaba desde niño, estar con un micrófono ladrando rock and roll”.