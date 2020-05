Iron Maiden y Kiss encabezan el festival virtual Download

Después de cancelar su edición del 2020, el Download Festival anunció que transmitirán un show virtual a través de Youtube del 12 al 14 de junio.

Los seguidores del festival de rock podrán ver material exclusivo, contenido interactivo y actuaciones que no habían sido lanzadas anteriormente.

Las bandas estelares serán Iron Maiden, Kiss y System of a Down, quienes formaban parte del cartel antes de que se pospusiera por la pandemia del coronavirus.

El 12 de junio se mostrará la presentación que Kiss realizó en la edición del 2015 del festival; mientras que el sábado los intérpretes de "The Number of the Beas" se llevarán los reflectores al estrenar parte de su gira de "Legacy of the Beast".

El domingo se podrá disfrutar de los shows que Serj Tankian y compañía brindaron en las ediciones del 2005, 2011 y 2017.

El material exclusivo contará con actuaciones de Korn, Deftones y Funeral for a Friend, entre otros.

Para el contenido interactivo, el festival tendrá sección de preguntas y respuestas con algunos artistas, además de tutoriales de música.

