La revista "Hola" sigue publicando diferentes declaraciones de la conversación que sostuvo con Irina Baeva, en la que la actriz habla de cómo se dio el término de su relación con Gabriel Soto, mismas en que reconoce que sigue amando a su expareja y titubea cuando se le pregunta si perdonaría al actor, en todo caso de que un futuro pudieran reconciliarse.

La exclusiva que Irina dio a la revista ya se publicó completa y, entre los detalles que quedaban por desvelar, la joven de 32 años habló de la incondicionalidad que siempre profirió por su pareja, con quien soñó en construir un futuro.

"Lo aposté todo por esta relación, tan es así que no me importó todo lo que eso conllevó, para mí fue brutal", dijo, haciendo alusión de toda la polémica que se desató y las críticas que apuntaron directamente hacia a ella, cuando Gabriel se separó de Geraldine.

Con la voz, entrecortada y entorpecida por el llanto, Irina aseguró que actualmente no existe ninguna comunicación con el actor, debido a que ya cayó en la cuenta que la postura que él está tomando no es la correcta.

"No hay comunicación y, no la hay, porque es el momento en que me doy cuenta que también es momento de retirarme, y de yo escogerme a mí misma, (...) hice todo lo humanamente posible para que las cosas funcionaran y me voy, en este momento, con la conciencia tranquila de que realmente no hubo nada más que hacer", precisó.

Aún así, reconoció que sigue enamorada de él, mismo motivo por el que se mostró dudosa a la hora de responder a la pregunta de si, en un futuro, podría darse una segunda oportunidad con Gabriel.

"Me enamoré, amé, amo y lo hice todo...".

 

La actriz contestó afirmativamente cuando le preguntaron si aún amaba al actor y con un "no lo sé" respondió a un hipotético en el que ella y Gabriel pudieran darse una oportunidad a futuro.

Entre otro de los detalles de los que habló fue que llegaron a hablar de la posibilidad de tener una hija o hijo juntos, pese a que Soto ya es padre de dos niñas: Elisa Marie y Alexa Miranda, fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán , el cual se ha asegurado que se disolvió debido a una presunta relación extramarital entre el actor y Baeva.

"Claro que yo me veía como mamá, por supuesto, y es mi sueño ser mamá en algún momento, cuando Dios me dé la bendición, espero que me la dé".

"Y sí, lo habíamos comentado, a pesar de que Gabriel ya tiene dos hijas que definitivamente son parte de la familia, bueno, están con nosotros siempre, entonces sí habíamos hablado de tener nosotros también un hijo en un futuro", expresó, lo que también pondría en entredicho el supuesto que circula desde hace unos días, en donde una fuente sugirió que la actriz no trabaja bien a Elisa Marie y Alexa Miranda.

