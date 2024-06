Lyn May y Lis Vega saben perfectamente lo que es dominar el escenario al bailar, por eso piden un poco de empatía con la actriz de origen ruso, Irina Baeva, a quien le han llovido fuertes críticas en redes sociales porque la gente considera que no tiene lo necesario para ser la protagonista de "Aventurera".

"Yo sé el peso que conlleva estar en un escenario, por eso no me gustaría señalar a una niña (Irina) que está empezando una carrera y lo único que le auguro es que tenga mucho éxito. Es una niña muy joven y confío que va a encontrar su camino" , expresó Lis durante la presentación de la obra "Perfume de Gardenia".

Vega, quien ha formado parte de musicales como "Qué rico mambo", aprovechó la oportunidad para hacer una petición especial al público: la de ser pacientes con la actriz rusa y darle la oportunidad de demostrar su talento:

"Hay que darle la oportunidad, está haciendo un personaje magnánimo; yo también hubiera estado nerviosa después de las grandes que han pasado por 'Aventurera'. Son normales las comparaciones, pero sé que con el tiempo lo hará muy bien ", agregó.

Por su parte, Lyn May también abogó por Baeva, incluso le compartió la receta que ella misma ocupó para triunfar como vedette:

"Que le meta muchos huevos, porque la va a hacer con el tiempo. Todos empezamos igual, yo tenía 17 años cuando comencé y tampoco sabía hacer nada", dijo.

Sobre la coincidencia de que ambas obras vayan a estar en cartelera casi al mismo tiempo, el productor Omar Suárez explicó que nada fue planeado, incluso, está convencido de que las dos producciones tienen mucho que ofrecer al público y hasta le deseó un gran éxito a su competencia.

"La polémica es parte del proceso y una cuestión natural en la comparación del público, pero les deseo que tengan éxito, porque si ellos lo logran, nos dan también tiempo a nosotros. La naturaleza del negocio (el teatro) ya es difícil y tirarnos no creo que sea muy positivo; al final el espectador tiene la última palabra".

Sin protagonista, pero en negociaciones con Belinda y Aracely Arámbula

Además de Liz Vega y Lyn May, fueron presentados, como parte del elenco los actores Alejandro Suárez, Rafael Inclán, Luis de Alba, Cristian de la Fuente, Julio Camejo, Kimberly "La más preciosa", Latin Lover, Arturo Carmona y Pablo Montero; sin embargo, el papel protagónico aún no está definido.

Y es que, Suárez explicó, será hasta la próxima semana cuando se revele el nombre de la actriz que interpretara a Gardenia Peralta; por el momento, adelantó que sigue en negociaciones con Aracely Arámbula y Belinda para este personaje.

"El elenco lo dice todo. No hay mucho más que hablar, no es prepotencia, simplemente es un conjunto de esfuerzos para tener al talento más importante en un mismo escenario... al final no hay mucho que decir, pero sí mucho que ver", finalizó.

Con información de SUN.