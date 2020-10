Irado Be explora en los sonidos del “dream pop”

El músico y cantante Irado Be es una propuesta fresca e independiente que conjuga los sonidos del “dream pop” con letras que expresan su esencia. El año pasado lanzó “Proeza” como experimento sonoro para desarrollar sus inquietudes creativas y durante este 2020 ha presentado dos canciones más “Holi Poli” y “No hay cahuamas”, las cuales ya están disponibles en plataformas digitales. Y el próximo 30 de octubre estrenará el single “¿Cómo vamos a quedarnos?”.

“Una de las cosas que quise demostrar con mi proyecto fue desarrollar letras honestas, porque de pronto es muy fácil escribir canciones que sean de todo y nada y que puedan aplicar para todos, pero eso me parece un poco como una estafa como artista, el hecho de no mostrarte tal cual eres, yo creo que requiere de mucho más valor expresar quién eres, y eso el público lo nota y conecta mejor contigo”.

Desde el 2006 Irado está inmerso en la música con varios proyectos. “Fue un proceso muy enriquecedor en el cual aprendí mucho y me di cuenta que yo estaba muy contento de estar en el escenario. Ya como Irado Be le agradezco a mi amigo Rojo Solís, quien fue quien me ayudó a darle salida a las inquietudes creativas que tenía”. Ambos colaboraron juntos en presentaciones, mientras Rojo Solís recitaba su poesía, Irado tocaba covers.

“Bajo la influencia de sus poemas, yo comencé a escribir varias canciones, de hecho ‘Proeza’ está inspirada en los escritos que él tiene y fue ahí donde comencé a soltar la pluma y a tomar la guitarra más como un proyecto personal, de esto hace como unos tres años más o menos”. Sobre el sonido que lo caracteriza, dice Irado que esto se lo debe a su productor musical David Figueroa, quien lo ayudó a encontrar esa parte.

“Yo ya había escuchado de lo que hacía como productor y embonamos perfecto, rápido me cachó la idea de lo que yo quería, me gustó mucho trabajar con él, seguramente regresaré a su estudio”.

Antes de la pandemia lograron grabar un par de temas y ahora que todo ha tomado un poco de más cauce, prosiguieron con el EP que está previsto para salir en enero del próximo año.

El músico está realizando los fines de semana transmisiones en vivo tocando covers a petición de las personas que se conectan a las 18:30 horas a través de su página de Facebook.

