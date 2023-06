A pesar de que Ingrid Coronado, exesposa del fallecido presentador Fernando del Solar, aseguró inicialmente que no quería iniciar un pleito legal con Ana Ferro, la viuda del argentino, ahora ha revelado que está considerando aplicarle el peso de la ley. Esto se debe a que la maestra de yoga sigue viviendo en un departamento ubicado en Cuernavaca, el cual Ingrid afirma es de su propiedad y forma parte de un fideicomiso que ella y Del Solar tenían.

La conductora desea que tanto Ferro como su hija Francesca desalojen el inmueble que ocuparon junto al actor en sus últimos años de vida, sin embargo, exhibió que hasta la fecha no ha logrado contactarla, ya que ni le contesta las llamadas.

En entrevista con "Ventaneando", Coronado, quien se casó con Fernando en 2011 y procrearon dos hijos, Luciano y Paolo, reveló que ha intentado de muchas maneras que la mujer le regrese el departamento, pero no ha tenido éxito.

"El departamento donde está ella es mío, ése está mi nombre. He intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido, entonces también tendré que iniciar asuntos legales", expresó frente a cámaras.

Ingrid añadió que no existe posibilidad de que Ana se quede con la propiedad, pero explicó que entre más tiempo pase puede pagar más.

"Es lo que he intentado que entienda, pero pues no lo he logrado desgraciadamente", señaló.

Por otra parte, comentó que se ha intentado acercar de forma personal y de buena fe a Ferro y espera que debido a que es una persona espiritual se dé cuenta "que el camino de la buena voluntad, siempre te va a traer mejores recompensas y mejores bendiciones".

La también locutora detalló que se ha mantenido muy ocupada con su programa de radio y sus hijos pero espera retomar el proceso pronto.

Hasta la tarde de este viernes, Ana Ferro no ha hecho declaraciones al respecto.

MF