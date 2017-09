Independencia para celebrar

Es recurrente preguntarle a los niños qué quieren ser de grandes, ¿a qué se quieren dedicar el resto de su vida? Las respuestas pueden ser diversas: desde doctor, bombero o astronauta. Sin embargo, para aquellos que desde pequeños aman la música uno de sus sueños es dedicarse a una banda de rock, o tener un lugar en donde se toque música en vivo.

Una bodega abandonada le dio pauta a Jesús González Weeks para forjar su sueño, y sin darse cuenta, apuntalar la escena local, una escena que apoya a lo emergente, a lo underground a la independencia. Y es que hoy, Foro Independencia cumple tres años.

“Formalmente el proyecto lo iniciamos tres personas, de las cuales sólo quedamos dos, un socio al que no le interesan los reflectores y que creyó en mi idea, me apoya con la capital y yo me encargo de poner otra parte del dinero y hacer la gestión total”, apunta González Weeks.

Ubicados en Epigmenio González 66, muy cerca de la Calzada Independencia, y próximo al corazón de Guadalajara, el venue poco a poco se ha convertido en sede de múltiples shows multiculturales que abarcan géneros alternativos: rap, rock reggue, punk y metal extremo, “la idea es apoyar la escena”.

“Fueron dos shows de prueba, eran con dos bandas de ska y después la inauguración que se dio el 26 de septiembre de 2014 con Garigoles, Django Derba, Galgo, y Lagwagon”, anota el administrador. Así fue el banderazo de salida para los más de 500 eventos que se han registrado en el recinto, mismo que dejan en claro que está abierto para cualquier expresión artística y de entretenimiento, pues aquí se han presentado desde obras de teatro, exposiciones, fiestas temáticas, lucha libre, y Stand Up Comedy.

Por él han pasado agrupaciones nacionales como: La Barranca, Troker, Carla Morrison, Los Daniels, Thermo, Technicolor Fabrics, LNG/SHT, Radaid, La Gusana Ciega, Genitallica; así como las internacionales de Mayhem, Face to Face, Agnostic Front, Saratoga, So^ber, She Past Away, Korpiklaani, Russian Circles, Basement y Ragnarok, entre otras agrupaciones.

El sitio se ha convertido en un referente cultural de Guadalajara y González Weeks lo sabe y además de orgullo lo llena de responsabilidad. “Ya nos la creemos, pero se puede mejorar en todos los aspectos. Permanentemente se busca: sonido, iluminación, logística, baños y mantenimiento en general. Al ser independiente el capital no es tan fluido pero poco a poco se van resolviendo. Desde el inicio se buscó crear un impacto positivo en la sociedad y creo que lo hemos logrado”.

Fiesta sonora

La celebración por este aniversario en Foro Independencia comienza desde hoy, con el concierto de los argentinos de Boom Boom Kid y culmina el 30 con más de una decena de agrupaciones que tocarán simultáneamente tanto en el anexo como en el foro principal entre las que se encuentran: Machingón, Mexitano Soundsystem, Carmen Costa, Nunca Jamás, Low Santos, Chivo Negro, Los Delicados, Los Malavibra, Hollywood Babilonia, Moeet, Femur, Testaruda.

La entrada es gratuita y puedes conseguir tus accesos en las taquillas del lugar.

NUMERALIA

Foro Independencia

3 años de vida.

600 personas es su capacidad.

500 conciertos en el lugar.

100 mil asistentes.

3 shows suspendidos (Ceremony, la banda se confundió de vuelo), el grupo de hardcore punk Ignite canceló debido al Huracán "Patricia" y Resorte por cuestiones de la banda.