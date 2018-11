Imagine Dragons cierra con éxito el Corona Capital 2018

La banda estadunidense Imagine Dragons llenó de potencia y energía su espectáculo que ofreció en la clausura de la edición 2018 del Corona Capital, que en cuya segunda jornada asistieron 86 mil 500 personas, cifra de acuerdo con los organizadores.

“Hemos estado en México varias veces y ha sido muy sorprendente, amamos a su gente"

Desde el primer minuto de su concierto, la agrupación originaria de Las Vegas, Nevada, demostró su poderío musical a través de un repaso por sus éxitos, que sonaron en el escenario principal.

En este último día del festival, hubo un amplio abanico de actividades y a pesar de todo, gran cantidad de melómanos guardaron energías para la actuación de este grupo liderado por el cantante Dan Reynolds.

Antes de que empezara este recital, el público se fue acercando desde todos los rincones de la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez para ver a esta alineación que encabezó el cartel este año.

El hit “Radioactive” fue el ideal para dar banderazo de salida a esta fiesta que culminó en la madrugada de este lunes.

“Hola amigos, Ciudad de México”, expresó el cantante mientras alzaba una bandera mexicana, lo cual provocó la ovación de los asistentes.

En este “show” Reynolds dio mensajes optimistas y de superación, mientras cantaba canciones como “It´s time”, “Wathever it takes” y “Yesterday”.

“Ésta es una gran ciudad y tenemos un excelente clima, los amamos y extrañamos mucho” dijo el intérprete, quien con una playera negra, mostró entusiasmo en todo momento.

Una sorpresa llegó cuando el vocalista hizo sonar un “Cielito lindo” y cuando de repente hablaba en español; a pesar de las bajas temperaturas, el público coreaba sus estrofas favoritas de temas como “Natural”, “Walking the wire”, “Machine” y “Shots”.

“Hemos estado en México varias veces y ha sido muy sorprendente, amamos a su gente, su cultura, su comida, es sorprendente estar aquí, los queremos mucho, gracias”, indicó el cantante.

Después continuó el cover “Every breath you take”, un solo de batería y canciones que prácticamente eran sinónimo de euforia, como “Demons”, “Thunder”, “On top of the world” y “Believer”.

“Ustedes tienen la decisión de su vida, sólo ustedes saben qué es lo mejor y lo peor para ustedes, ¿están conmigo?”, preguntó el cantante, quien derrochó talento.

