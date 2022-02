Il Volo alista gira mundial con México en la mira

Para nadie es un misterio que la agrupación vocal italiana Il Volo -del género crossover clásico- está pasando por uno de sus mejores momentos dentro de su carrera y tras haber lanzado al mercado el álbum “Il Volo Sings Morricone” (2021) el pasado mes de noviembre, ahora anuncian su gira internacional -del 4 de marzo al 24 de abril- por 24 ciudades de Canadá y los Estados Unidos, un tour que continuará por Latinoamérica y que, aunque no contempla fechas ni ciudades todavía, afirman los cantantes que incluirá a México “para fines de este año”.

De este modo, los integrantes del grupo vocal, Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, en entrevista con EL INFORMADOR, destacaron que tras visitar Ottawa, Montreal y Toronto, llegarán a Nueva York el 18 de marzo entrante para seguir su gira por los Estados Unidos, en ciudades como Washington, Boston, Chicago, Atlanta, Dallas y Los Ángeles, entre otras.

En estas presentaciones Il Volo interpretará no solamente su exitoso repertorio habitual sino, también, los temas incluidos en el disco dedicado a Ennio Morricone, acompañados por el mismo ensamble sinfónico que grabó con ellos en el álbum, pues, para el trío de tenores, la orquesta que acompañara en vida al célebre compositor italiano también debe ser protagonista del espectáculo que han preparado.

Un disco homenaje

En palabras de Gianluca Ginoble, “después de esta gira seguimos en Italia y Europa, y vamos a volver a México a fines de este año, pero ahora no sólo con nuestro repertorio -que incluye “El Triste”, de José José- sino con los temas de las bandas sonoras más famosas de Ennio Morricone; después de esta etapa de contingencia sanitaria por COVID-19, que ha sido un desastre, ya queremos regresar a los escenarios con este nuevo proyecto, es lo que más extrañamos”.

Para Ignazio Boschetto, después de conocer al maestro “compartimos el escenario con él en 2011, y el hijo de Morricone (Andrea) escribió la letra de ‘The Ectasy of Gold’, cuya versión nos encantó pero también un tema inédito. Debemos agradecer mucho a la familia del maestro, porque nos ayudaron y apoyaron mucho, además de los productores que hicieron una labor maravillosa”.

En este sentido, Piero Barone señala que “fue muy difícil decidir cantar las melodías de Ennio Morricone, porque estamos acostumbrados a escuchar las melodías y no sabíamos si iban a aceptar estas versiones. Pero cuando entramos en su mundo, descubrimos gracias a Andrea que muchas canciones tenían letra, y comprendimos que le gustaban así al maestro, con letra; por eso creo que cantar lo que él escribió le habría gustado”.

México es prioridad

Con un enorme cartel en nuestro país, el grupo -nos revela Barone- “tiene a México como una de sus prioridades y, en esta gira (como en las que vendrán), no faltará México”; así, interviene.

Boschetto, “planeamos que a fin de este año estemos allá; es una gira mundial que incluye los cinco continentes, México es importante y está previsto venir aunque no tenemos la fecha pero lo sabrán a través de nuestras redes sociales, cuando hagamos promoción”.

Así las cosas, Boschetto destaca que “tener fans es para un artista lo más importante y siempre ha sido nuestro objetivo llevar nuestra música, nuestra cultura, a todo el mundo. Estamos muy felices porque en México tenemos muchas personas que nos apoyan”; a lo que agregó Gianluca Ginoble que “hay muchas culturas y tradiciones musicales, pero si hay voz, no importa donde naces; en Italia se recuerda mucho a Luis Miguel, que comenzó su carrera allá, y también cuando nosotros cantamos ‘El Triste’, de José José, en los Latin Billboard de 2013, un momento lindísimo”.

Personalidad es fuerza

Por otra parte, desde sus inicios a hoy, continúa Ginoble, “el cambio en nuestra vida no lo hemos sentido tan drástico; si te cambia la vida a los 30 no es igual que a los 14, porque uno se acostumbra a las nuevas condiciones, son incluso normales. Lo bueno es que, creo, nunca perdimos la simplicidad que tenemos, seguimos muy en contacto con nuestras familias y no olvidamos donde crecimos; eso es el poder más grande de un artista, no cambiar aunque tus circunstancias cambien”.

Y el atractivo de su propuesta los ha convertido en estrellas internacionales, según Barone, este gusto de la gente “es porque conocen el Bel Canto, entonces, puede haber muchos artistas que lo canten pero no son italianos; nosotros crecimos escuchando y cantando esta música. Estamos acostumbrados a oír todos los días la música contemporánea, pero nosotros queremos ser únicos, cantar lo que amamos, y claro, siempre renovándonos pero sin perder nuestra personalidad, que es nuestra fuerza”.

TOMA NOTA

“Il Volo Sings Morricone” (Epic/Sony Music, 2021)

Fue lanzado a nivel mundial el pasado 5 de noviembre en todas las plataformas digitales.

Incluye 14 canciones, entre las que destaca el sencillo “The Ecstasy of Gold” (de la película “El Bueno, el Malo y el Feo”), con letra original del hijo de Morricone (Andrea).

Las versiones digital y física del álbum se encuentran disponibles en CD estándar, CD Edición Deluxe, Vinilo de color y Vinilo negro, incluyendo los siguientes temas:

La canción “Your Love” (de la cinta “Érase una vez en el Oeste”) es el primer sencillo oficial del disco y se presentó por primera vez en el Festival de San Remo de este año.

Conocieron a Ennio Morricone en 2010, e interactuaron en un concierto de homenaje al compositor un año después; el disco conmemora un año del fallecimiento del reconocido músico italiano.

El disco se grabó en los Forum Studios, en Roma, Italia; la orquesta que los acompañó en la grabación es la Roma Sinfonietta Orchestra, dirigida por el Maestro Marcello Rota, y es la misma con la que el propio Morricone grabó sus emblemáticas bandas sonoras.

Incluye la colaboración de grandes artistas como David Garret, Hauser (del grupo 2CELLOS), el trompetista Chris Botti, y la flautista Andrea Griminelli.

Por primera vez en la historia se graba un álbum completo con repertorio vocal de Ennio Morricone. Anteriormente, ha habido cantantes que han incluido una o dos canciones, pero no un álbum completo.

MQ