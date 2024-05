Il Divo, 20 años y una nueva era

El cuarteto vocal de ópera pop Il Divo promete un gran regreso a Guadalajara a través de su gira “20th Anniversary Tour”. La cita es este lunes 6 de mayo a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex. Este espectáculo también se da en el marco de la salida de su reciente material “XX”. EL INFORMADOR conversó con la alineación sobre estos proyectos que llenan de emoción a cada uno de los integrantes.

“Serán los primeros en ver nuestro nuevo concierto, el cual es para celebrar ahora mismo nuestro aniversario número 20, así es que tenemos que hacer algo muy especial. Obviamente vamos a cantar todos nuestros grandes éxitos. Pero también acabamos de lanzar ‘XX’ que es el primer disco que grabamos con Steven, nuestro compañero mexico-texano. Yo estoy muy orgulloso de este álbum, creo que hemos logrado un sonido excelente y vamos a cantar casi todo el material durante el espectáculo”, dice Urs, quien resalta que con este tour buscan “empujar las fronteras”.

“En el pasado hemos hecho presentaciones de Il Divo más clásicas y tradicionales, ahora buscamos crear un espectáculo más audiovisual que de verdad genere algo bonito para todos los sentidos. Yo espero que el público mexicano disfrute de ello, porque nosotros seguro que sí”.

Por su parte, Steven cuenta cómo ha sido este proceso de integración con la banda y de formar parte de este disco del 20 aniversario: “Al principio comenzamos con un gira en homenaje a Carlos Marín, quien falleció hace dos años, algo muy triste para todos y muy difícil para mis compañeros y para el público. Pero me sentí muy bien con mis colegas apoyándolos y después de casi dos años de cantar juntos, comenzamos con el proceso del álbum, eligiendo las canciones y los arreglos con el productor (Carlos López), lo grabamos en Miami”.

Sobre cuál es el sello personal que le imprime a Il Divo, resalta que se siente muy cómodo con los otros tres integrantes cuando entran al estudio o están en los ensayos compartiendo ideas. “Tengo algunos años menos que ellos y una perspectiva diferente, y como sólo tengo dos años con ellos, no tengo ideas fijas sobre si Il Divo tiene que ser de cierta forma o hacer ciertas cosas; para mí es saber que podemos hacer lo que queramos, vestirnos diferentes sin hacer los shows todos iguales como lo habían hecho desde hace mucho tiempo”.

Un disco ecléctico

“XX” contiene canciones que ya la gente conoce como “Hoy tengo ganas de ti” de Camilo Sesto, “The Power of Love” de Céline Dion, “Talking to the Moon” de Bruno Mars y “Despacito” de Luis Fonsi, entre otras más.

A propósito, habla David del proceso de desarrollo de esta placa conmemorativa: “Este álbum resume nuestros 20 años juntos, pero no sólo por tener el sonido tradicional de Il Divo. Específicamente tomamos la decisión de tomar canciones como ‘Despacito’, ‘Talking to the Moon’ y ‘Crazy’ porque son más modernas, son temas que los niños escuchan, así que realmente fue mirar hacia los próximos 20 años, porque nuestro sonido y lo que hacemos tiene una orientación muy clásica. Nosotros usamos la orquesta, etcétera. Pero realmente esto fue un gran empujón, de hecho, por parte de Sébastien, quien, por primera vez, alcanzó un espacio en la producción para nosotros”.

Expresa además que es el primer disco que sacan con su productora Il Divo Music Recording, arropado también por la producción de Carlos López además de Sébastien, quien les dijo a los demás integrantes que en lugar de partir por lo clásico de Il Divo, se fueran en la dirección opuesta: “Creo que necesitamos hacer esto un poco más moderno. Usamos sonidos más recientes con la tecnología que existe hoy. Definitivamente fue intencional que escogiéramos canciones como ‘Despacito’, que, debo decir, disfruto mucho cantando. Para ser justos, no pensé que iba a funcionar, que tal vez el tema estaba demasiado sexualizado y no tan romántico, pero la visión estaba ahí por parte de los otros chicos”.

Finalmente, sobre si habrá un homenaje a Carlos Marín a propósito de esta gira de conciertos, responde Sébastien: “Pasamos los últimos dos años rindiendo homenaje a Carlos y haciendo una gira conmemorativa para él. Entonces, en este programa, no tenemos nada que planear porque realmente nos estamos enfocando en el ahora y en los próximos 20 años de nuestra banda. Pero al decir eso, no es porque no vayamos a rendirle un homenaje a Carlos, él siempre va a estar presente en nuestra agrupación y en nuestra energía”.

Sin embargo, sí reitera que en este tour están poniendo toda la carne al asador. “Habrá muchos elementos diferentes que mostrarán por qué elegimos hacer el álbum que hicimos, que creo que es más moderno”.